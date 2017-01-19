Британский премьер-министр единственная из глав правительств стран G7 посетила в этом году Давосский экономический форум.
Мэр Лондона уверен, что реализация объявленного премьер-министром плана Brexit приведет к драматическому расколу в британском обществе.
Пятидневная забастовка работников официального такси против закрытия перекрестка Bank Junction для легковых автомобилей в среду вышла за границы Сити.
Британский премьер-министр первой из глав правительств мировых держав проведет переговоры с принесшим присягу сорок пятым президентом США.
В свой первый рабочий день на посту президента США Дональд Трамп отменил ряд законов, принятых демократами, и личных распоряжений Барака Обамы, в том числе указ о выносе бюста Черчилля из Овального кабинета.
Медиамагнат Руперт Мердок воплотил в жизнь мечту Фаража стать проводником британской политики в США, - хотя бы в сфере массовых коммуникаций, если не высокой дипломатии.
Крупнейший британский провайдер объявил о повышении цен на широкополосную связь и введении платы за трансляцию канала BT Sport.
Британское подразделение Amazon 20 января субсидирует 10 фунтов любого заказа на сумму от 50 фунтов стерлингов.
Министерство транспорта Великобритании готово предложить 2.75 миллиардов фунтов стерлингов за шестьдесят поездов нового поколения.
В операции по спасению посетителя, пострадавшего от наезда автомобиля, были заняты два десятка пожарных.
Сотни посетителей самого высокого здания в Лондоне почувствовали себя в западне, когда лифты вышли из строя, а технический персонал запретил пользоваться эвакуационными лестницами.
Погибла молодая женщина. Местное население напугано: полиция отказывается давать какие-либо комментарии вообще.
В начале следующей недели жители многих районов Англии и Уэльса почувствуют, вероятно, последнее дыхание зимы.
Сотни лондонцев вечером 20 января пришли на Гросвенор-сквер, чтобы заявить протест против идей, заявленных Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании в США.
Создание скульптуры ангела, изготовленной из 100 тысяч ножей, близится к завершению.
В Национальной галерее выставлены копии художественных объектов, вошедших в шорт-лист конкурса на право занять Четвертый постамент Трафальгарской площади в 2018 и 2020 году.
Заключительная серия четвертого сезона собрала самую маленькую телевизионную аудиторию за все время существования сериала.
Создатели телесериала обратились к фанатам не делиться ни с кем скачанной серией, если уж она попала им в руки.
Врачи предупреждают: поездки на велосипеде по Лондону решают проблему пробок, но могут усугубить проблемы со здоровьем.
Исследовательская станция Halley VI, отвечающая за исследования космической погоды и атмосферных феноменов, оказалась в зоне риска ледяного раскола.
Британка Саша Денч пролетела 7000 километров из России в Великобританию, следуя за мигрирующими на зимовку лебедями.
Великобритания стала первой страной в мире, официально признавшая паркур спортом.
Неожиданное появление на футбольном поле Человека-паука чуть было не оказалось препятствием для завершения матча между футбольными клубами "Манчестер Сити" и "Вест Хэм".
В новогоднем титульном листе Ее Величества особое внимание уделено героям Олимпийских игр в Рио.
В нерасторопности агентов по недвижимости усматриваются признаки недобросовестной рекламы.
«Налог на пробки» в скором времени может быть отменен в пользу прогрессивной шкалы сбора в зависимости от объема выхлопа вредных примесей, производимого транспортным средством.
Проект закона о новом референдуме о независимости Шотландии представлен на публичных консультациях, но идея выхода из Соединенного королевства находит все меньше поддержки в народе.
Большинство депутатов Совета Оркнейских островов проголосовали за то, чтобы разработать программу получения максимальной автономии и самоопределения после того как Соединенное королевство выйдет из Европейского союза.
С 1 января 2017 года каждый новорожденный ребенок в Шотландии получает от правительства коробку с полезными вещами на каждый день.