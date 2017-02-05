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Главное

Правительство представило стратегический план по Brexit
5 февраля 2017, 10:47
Правительство представило стратегический план по Brexit фото:theguardian.com

75-страничный план основывается на двенадцати ключевых положениях, представленных Терезой Мэй в ходе выступления в Ланкастер-хаусе.

Банк Англии улучшил экономический прогноз Брекзит
3 февраля 2017, 13:13
Банк Англии улучшил экономический прогноз Брекзит фото:independent

Глава Центробанка Марк Карни признал, что прогноз роста экономики, сделанный в ноябре 2016 года, был излишне пессимистичен.

Правительство заблокирует новый референдум в Шотландии, - Майкл Фэллон
3 февраля 2017, 06:47
Правительство заблокирует новый референдум в Шотландии, - Майкл Фэллон фото:theguardian.com

Министр обороны заявил, что попытка провести повторный референдум о независимости Шотландии в свете Brexit  будет признана нелегитимной.

Политика

Британские эсминцы не смогут защититься от российских субмарин: расследование Sunday Times
5 февраля 2017, 19:41
Выявлены серьезные недостатки у британских эсминцев

Выявлены серьезные недостатки, которые погубят британский флот в случае серьезного нападения.

Правительство представило стратегический план по Brexit
5 февраля 2017, 10:47
Правительство представило стратегический план по Brexit фото:theguardian.com

75-страничный план основывается на двенадцати ключевых положениях, представленных Терезой Мэй в ходе выступления в Ланкастер-хаусе.

«Иначе Россия решит все»: американские эксперты подгоняют свое руководство быстрее помочь ЕС решить проблемы
4 февраля 2017, 19:29
В США прозвучал призыв не допустить вмешательства Москвы в решение проблем ЕС

В США прозвучал призыв не допустить вмешательства Москвы в решение проблем ЕС.

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Экономика

Корнуолл озолотится на добыче лития
5 февраля 2017, 11:37
Корнуолл озолотится на добыче лития фото:bbc.co.uk

В Великобритании обнаружено месторождение металла, необходимого для производства аккумуляторов.

Самолеты перестанут летать по ночам из Хитроу
5 февраля 2017, 09:35
Самолеты перестанут летать по ночам из Хитроу фото:itv.com

Главный аэропорт Лондона представил для публичных консультаций новые правила полетов, которые вступят в силу после ввода в эксплуатацию третьей взлетной полосы.

Британская энергетическая компания Npower объявила о резком повышении цен
4 февраля 2017, 09:10
Британская энергетическая компания Npower объявила о резком повышении цен фото:bbc

Эксперты рынка предупреждают, что вскоре все шесть основных игроков энергетического рынка скорректируют цены.

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Происшествия

Крупный пожар произошел на заводе в Сток-он-Трент
5 февраля 2017, 17:51
Крупный пожар произошел на заводе в Сток-он-Трент фото:bbc

Огромный столб черного дыма был виден за многие мили от места происшествия в Стаффордшире.

Вынесен приговор банде из Мидлсекса, взрывавшей банкоматы
5 февраля 2017, 00:01
Вынесен приговор банде из Мидлсекса, взрывавшей банкоматы фото:itv.com

Суд доказал двадцать семь эпизодов порчи банковского оборудования взрывом газа с целью получения доступа к наличным деньгам.

Полицейские Манчестера спасли вора, застрявшего в окне на месте преступления
4 февраля 2017, 09:09
Полицейские Манчестера спасли вора, застрявшего в окне на месте преступления фото:bbc

Офицеры, прибывшие по вызову в Бери, Большой Манчестер, обнаружили, что разыскивать преступника по горячим следам не придется, - он беспомощно барахтался в окне ванной комнаты.

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Общество

Неприятный сюрприз ожидает британских любителей шоколадных батончиков
5 февраля 2017, 21:16
Размер любимого шоколада уменьшится на 20%

Размер любимого шоколада уменьшится на 20%.

Недельная норма осадков прольется на западе Великобритании в понедельник
5 февраля 2017, 18:47
Недельная норма осадков прольется на западе Великобритании в понедельник фото:dailymail.co.uk

Эпицентр непогоды придется на Ирландское море, и в зоне атмосферного фронта окажется все западное побережья Великобритании от Шотландии до Корнуолла.

В Великобритании ужесточат наказание за хулиганское использование лазерных указок
5 февраля 2017, 05:36
В Великобритании ужесточат наказание за хулиганское использование лазерных указок фото:thetimes.co.uk

Применение лазерных указок в отношении водителей любого транспорта  будет выделено в особую уголовную статью.

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Культура

Великобритания выбрала конкурсную песню для участия в Евровидении-2017
29 января 2017, 09:08
Великобритания выбрала конкурсную песню для участия в Евровидении-2017 фото:youtube.com

В мае этого года в Киев поедет валлийская певица, бывшая участница шоу X Factor Люси Джонс.

Умер британский актер Джон Хёрт
29 января 2017, 06:23
Умер британский актер Джон Хёрт

Обладатель премии BAFTA за выдающийся вклад в британское кино, актер, чья карьера охватила шесть десятилетий, скончался в возрасте 77 лет в своем доме в Норфолке.

Royal Mail выпустила серию марок с Дэвидом Боуи
28 января 2017, 05:11
Royal Mail выпустила серию марок с Дэвидом Боуи фото:royalmail.com

В рамках проекта Music Giants Special Stamp Королевская почтовая служба решила почтить память культового музыканта, умершего от рака в январе прошлого года.

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Наука

Британские ученые выяснили, почему людей раздражают некоторые звуки
3 февраля 2017, 23:11
Британские ученые выяснили, почему людей раздражают некоторые звуки

Исследователи выяснили, что невыносимость некоторых звуков связана с аномалией мозга человека.

Британские ученые определили пять кошачьих темпераментов
2 февраля 2017, 02:31
Британские ученые определили пять кошачьих темпераментов фото:dailymail.co.uk

Несмотря на огромное разнообразие пород и индивидуальные особенности характера поведение всех кошек определяется от рождения одним из пяти темпераментов.

Фитнес на улицах Лондона повышает риск сердечных заболеваний
18 декабря 2016, 05:47
Фитнес на улицах Лондона повышает риск сердечных заболеваний фото:standard.co.uk

Врачи предупреждают: поездки на велосипеде по Лондону решают проблему пробок, но могут усугубить проблемы со здоровьем.

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Спорт

Берни Экклстоун ушел в отставку с поста президента Formula1
25 января 2017, 07:22
Берни Экклстоун ушел в отставку с поста президента Formula1 фото:standard.co.uk

Бессменный владелец знаменитого бренда не отходит полностью отдел, но передает пост президента топ-менеджеру компании Liberty Media.

Энди Маррэй потерпел сенсационное поражение на турнире Australian Open
22 января 2017, 09:21
Энди Маррэй потерпел сенсационное поражение на турнире Australian Open фото:dailymail.co.uk

Очередной турнир Australian Open знаменовался потерей ведущих ракеток мира в первых кругах розыгрыша.

Паркур официально признан видом спорта в Великобритании
12 января 2017, 22:28
Паркур официально признан видом спорта в Великобритании

Великобритания стала первой страной в мире, официально признавшая паркур спортом.

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Наш Лондон

В Лондоне состоялась демонстрация против запрета въезда мусульман в США
4 февраля 2017, 17:14
В Лондоне состоялась демонстрация против запрета въезда мусульман в США

В субботу утром тысячи протестующих снова собрались на Гросвенор-сквер у американского посольства, чтобы рассказать о своем несогласии с политикой новой администрации в отношении мусульман.

Время задержек и ожидания в лондонском метро увеличилось втрое за пять лет
4 февраля 2017, 07:29
Время задержек и ожидания в лондонском метро увеличилось втрое за пять лет фото:economist.com

Департамент транспорта мэрии представил ежегодный отчет о потерянном времени – минутах и  часах, вынужденно проведенных пассажирами на платформах, в переходах и у дверей станций, а не в пути.

В Лондоне появится «рогатый» небоскреб
3 февраля 2017, 01:37
В Лондоне появится «рогатый» небоскреб фото:independent

В Гринвиче, рядом с ареной O2 появится необычный небоскреб с несимметричными пиками по проекту испанского архитектора Santiago Calatrava.

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Шотландия

С горы Бен-Невис сошла лавина
5 февраля 2017, 06:02
С горы Бен-Невис сошла лавина фото: ffreithwen.co.uk

Группа альпинистов осуществляла восхождение на самую высокую гору Британских островов в момент схода лавины.

Правительство заблокирует новый референдум в Шотландии, - Майкл Фэллон
3 февраля 2017, 06:47
Правительство заблокирует новый референдум в Шотландии, - Майкл Фэллон фото:theguardian.com

Министр обороны заявил, что попытка провести повторный референдум о независимости Шотландии в свете Brexit  будет признана нелегитимной.

Шотландия не может себе позволить независимости, - Джереми Корбин
22 января 2017, 08:35
Шотландия не может себе позволить независимости, - Джереми Корбин фото:theguardian.com

Во время встречи с активистами лейбористской партии в Глазго Джереми Корбин сделал заявление, вызвавшее бурю негодования в рядах правящей партии.

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