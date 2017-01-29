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Главное

Петиция против государственного визита Трампа в Лондон набрала полмиллиона голосов
29 января 2017, 17:50
Петиция против государственного визита Трампа в Лондон набрала полмиллиона голосов

Активисты общественных организаций призывают  отменить официальный прием президента США в Букингемском дворце, считая его унизительным для Ее Величества королевы Елизаветы II.

Профсоюз RMT анонсировал две сокращенные забастовки работников метрополитена
28 января 2017, 17:38
Профсоюз RMT анонсировал две сокращенные забастовки работников метрополитена фото:huffingtonpost.co.uk

В начале февраля работники лондонского метрополитена проведут две забастовки по нетипичному расписанию, продолжая протесты против закрытия билетных касс на станциях.

Отели в Лондоне могут подорожать из-за нового налога
28 января 2017, 10:51
Отели в Лондоне могут подорожать из-за нового налога фото:visitlondon

Лондонская Ассамблея намерена ввести городской «кроватный налог», аналогичный туристическому налогу, действующему во многих наиболее посещаемых городах мира.

Политика

Посольство России в Лондоне обвинило британские СМИ в искажении фактов
29 января 2017, 22:14
Ответ российского посольства в Лондоне британскому изданию ВВС

Российские дипломаты обвиняют британское издание ВВС в публикации некорректной информации.

Оригинальный ответ Марии Захаровой на ярость Бориса Джонсона
29 января 2017, 19:37
Захарова объявила конкурс карикатур на Бориса Джонсона

Представитель МИД России на своей странице в Facebook пригласила желающих поучаствовать в конкурсе карикатур на главу британского МИД.

Петиция против государственного визита Трампа в Лондон набрала полмиллиона голосов
29 января 2017, 17:50
Петиция против государственного визита Трампа в Лондон набрала полмиллиона голосов

Активисты общественных организаций призывают  отменить официальный прием президента США в Букингемском дворце, считая его унизительным для Ее Величества королевы Елизаветы II.

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Экономика

Изменение глиссады в аэропорту London City привело к росту шумового загрязнения в городе
29 января 2017, 13:03
Изменение глиссады аэропорта London City привело к росту шумового загрязнения в городе фото:standard.co.uk

Решение об изменении траектории посадки самолетов в «единственном лондонском аэропорту, который действительно в Лондоне», вопреки ожиданиям, не улучшило экологическую обстановку в прилегающих районах.

Телепрограммы канала Sky в Великобритании можно будет смотреть без спутниковой антенны
29 января 2017, 12:12
Телепрограммы канала Sky в Великобритании можно будет смотреть без спутниковой антенны фото:bbc.com

Руководство телеканала пошло на особые меры  по удержанию доли рынка в борьбе с текучкой аудитории.

Профсоюз RMT анонсировал две сокращенные забастовки работников метрополитена
28 января 2017, 17:38
Профсоюз RMT анонсировал две сокращенные забастовки работников метрополитена фото:huffingtonpost.co.uk

В начале февраля работники лондонского метрополитена проведут две забастовки по нетипичному расписанию, продолжая протесты против закрытия билетных касс на станциях.

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Происшествия

Трасса в Уэльсе превратилась в каток из-за пролитого растительного масла
26 января 2017, 00:01
Трасса в Уэльсе превратилась в каток из-за пролитого растительного масла фото:walesonline.co.uk

На шоссе А4042 в районе Абергавенни перевернулась фура, груженная канистрами с пальмовым маслом.

Пассажиры поезда DLR оказались заблокированы в туннеле под Темзой
25 января 2017, 04:50
Пассажиры поезда DLR оказались заблокированы в туннеле под Темзой

Пассажиры Доклендского легкого метро оказались в западне, когда поезд остановился в туннеле  под рекой и простоял там больше часа.

Сход с рельсов вагонов товарняка в Луишеме спровоцировал хаос на юго-восточном направлении
24 января 2017, 19:24
Сход с рельсов вагонов товарняка в Луишеме спровоцировал хаос на юго-восточном направлении фото:twitter

Авария на железнодорожных путях юго-восточного направления случилась в 05:48, спровоцировав отмену, задержку или изменение маршрута десятков электричек.

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Общество

Елизавета II станет «сапфировой королевой»
29 января 2017, 10:11
Елизавета II станет «сапфировой королевой»

В начале февраля Елизавета II отметит очередную юбилейную дату – шестидесятипятилетие царствования на британском престоле.

Памятник принцессе Диане появится в парке Кенсингтонского дворца
29 января 2017, 02:51
Памятник принцессе Диане появится в парке Кенсингтонского дворца

Принцы Уильям и Гарри решили почтить память своей матери, погибшей двадцать лет назад, установив ее скульптуру в парке фамильной резиденции.

На выставке в Нориче королеву приветствовали полуголые мужчины с дубинками
28 января 2017, 01:16
На выставке в Нориче королеву приветствовали полуголые мужчины с дубинками фото:standard.co.uk

Ее Величество посетила Университет Ист-Англии, где развернута экспозиция, посвященная острову Фиджи.

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Культура

Великобритания выбрала конкурсную песню для участия в Евровидении-2017
29 января 2017, 09:08
Великобритания выбрала конкурсную песню для участия в Евровидении-2017 фото:youtube.com

В мае этого года в Киев поедет валлийская певица, бывшая участница шоу X Factor Люси Джонс.

Умер британский актер Джон Хёрт
29 января 2017, 06:23
Умер британский актер Джон Хёрт

Обладатель премии BAFTA за выдающийся вклад в британское кино, актер, чья карьера охватила шесть десятилетий, скончался в возрасте 77 лет в своем доме в Норфолке.

Royal Mail выпустила серию марок с Дэвидом Боуи
28 января 2017, 05:11
Royal Mail выпустила серию марок с Дэвидом Боуи фото:royalmail.com

В рамках проекта Music Giants Special Stamp Королевская почтовая служба решила почтить память культового музыканта, умершего от рака в январе прошлого года.

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Наука

Фитнес на улицах Лондона повышает риск сердечных заболеваний
18 декабря 2016, 05:47
Фитнес на улицах Лондона повышает риск сердечных заболеваний фото:standard.co.uk

Врачи предупреждают: поездки на велосипеде по Лондону решают проблему пробок, но могут усугубить проблемы со здоровьем.

Британская антарктическая станция будет экстренно перебазирована вглубь континента
7 декабря 2016, 11:38
Британская антарктическая станция будет экстренно перебазирована вглубь континента фото: theguardian.com

Исследовательская станция Halley VI, отвечающая за исследования космической погоды и атмосферных феноменов, оказалась в зоне риска ледяного раскола.

Жительница Великобритании совершила уникальный перелет на параплане с мотором
7 декабря 2016, 10:23
Жительница Великобритании совершила уникальный перелет на параплане с мотором фото; thegurdian.com

Британка Саша Денч пролетела 7000 километров из России в Великобританию, следуя за мигрирующими на зимовку лебедями.  

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Спорт

Берни Экклстоун ушел в отставку с поста президента Formula1
25 января 2017, 07:22
Берни Экклстоун ушел в отставку с поста президента Formula1 фото:standard.co.uk

Бессменный владелец знаменитого бренда не отходит полностью отдел, но передает пост президента топ-менеджеру компании Liberty Media.

Энди Маррэй потерпел сенсационное поражение на турнире Australian Open
22 января 2017, 09:21
Энди Маррэй потерпел сенсационное поражение на турнире Australian Open фото:dailymail.co.uk

Очередной турнир Australian Open знаменовался потерей ведущих ракеток мира в первых кругах розыгрыша.

Паркур официально признан видом спорта в Великобритании
12 января 2017, 22:28
Паркур официально признан видом спорта в Великобритании

Великобритания стала первой страной в мире, официально признавшая паркур спортом.

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Наш Лондон

Королевские сады Кью Гарденс приглашают посетить Фестиваль орхидей
29 января 2017, 11:09
Королевские сады Кью Гарденс приглашают посетить Фестиваль орхидей

Знаменитая оранжерея Кью проведет индийский цветочный фестиваль, главной темой которого станут изысканные и экзотические орхидеи.

С 3 апреля возрастет плата за парковку в Лондоне для водителей дизельных автомобилей
28 января 2017, 20:49
Плата за парковку в Лондоне для водителей дизельных автомобилей возрастет

Теперь водителям дизельных авто придется дважды подумать, стоит ли ехать в центр Лондона.

В лондонском Сити началась кампания по утилизации кофейных стаканов
28 января 2017, 06:21
В лондонском Сити началась кампания по утилизации кофейных стаканов фото: theguardian.com

Руководство Сити объединилось с Network Rail и сетевыми кофейням в стремлении предотвратить ежегодное загрязнение  окружающей среды миллионами плохо разлагающихся одноразовых стаканов для кофе.

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Шотландия

Шотландия не может себе позволить независимости, - Джереми Корбин
22 января 2017, 08:35
Шотландия не может себе позволить независимости, - Джереми Корбин фото:theguardian.com

Во время встречи с активистами лейбористской партии в Глазго Джереми Корбин сделал заявление, вызвавшее бурю негодования в рядах правящей партии.

В Шотландии завершается работа над законопроектом о повторном референдуме
4 января 2017, 10:31
В Шотландии завершается работа над законопроектом о повторном референдуме фото:bbc.com

Проект закона о новом референдуме о независимости Шотландии представлен на публичных консультациях, но идея выхода из Соединенного королевства находит все меньше поддержки в народе.

Оркнейские острова могут заявить о независимости от Соединенного королевства
3 января 2017, 11:44
Оркнейские острова могут заявить о независимости от Соединенного королевства фото:independent.co.uk

Большинство депутатов Совета Оркнейских островов проголосовали за то, чтобы разработать программу получения максимальной автономии и самоопределения после того как Соединенное королевство выйдет из Европейского союза.

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