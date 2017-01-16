После публикации в The Telegraph не подтвержденной официально информации о содержании речи премьер-министра по вопросу Brexit биржа начала игру на понижение.
Согласно инсайдерской информации, опубликованной в The Telegraph, в программной речи по Brexit по вторник премьер-министр анонсирует самые жесткие условия выхода из ЕС.
Профсоюз Unite, представляющий интересы стюардов национального авиаперевозчика, предупредил о новой, теперь трехдневной забастовке.
Бывший министр по международным делам выступил с обличительным заявлением, в котором назвал новые мишени фантомных «русских хакеров».
Пресс-служба Даунинг-стрит 10 подтвердила факт фотосессии, но отказалась связывать договор с модным журналом и предстоящий визит премьер-министра в США.
Глава ЦРУ предупредил, что "спонтанность" Трампа способна навредить США.
«Ценовой барометр» на сайте Post Office Travel Money проверил стоимость отпуска на 44 популярных курортах по всему миру и точно определил, где британцам будет дешевле всего отдохнуть в этом сезоне.
Коммерческий директор авиакомпании Ryanair заявил, что появление новых рейсов в расписании не отменяет ранее заявленного сворачивания полетной программы в Великобритании в пользу европейских аэрохабов.
Экипаж терпящего бедствие судна еще до прихода спасательной бригады подобрали моряки проходящего мимо корабля.
Прохождение мощного циклона спровоцировало чрезвычайную ситуацию из-за риска наводнений на восточном побережье Великобритании.
Лебедь упорно шел по путям около двух миль прямо перед поездом.
Наследник престола подал заявление об увольнении из вертолетного отряда скорой помощи в связи с передачей ему королевой Елизаветой II новых представительских обязанностей.
Ее Величество королева Елизавета II в воскресенье, 15 января посетила службу в Церкви Девы Марии Норфолке.
Житель Брайтона инициировал мирную акцию неповиновения в ответ на невыполнение оператором Southern своих обязательств по перевозке пассажиров.
Создатели телесериала обратились к фанатам не делиться ни с кем скачанной серией, если уж она попала им в руки.
В Великобритании пройдет выставка Елены Марттилы, посвященная блокаде Ленинграда: "ИСКУССТВО И ВЫЖИВАНИЕ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ".
The Royal Academy of Arts отметит столетие двух революций в России масштабной экспозицией русской живописи и графики, охватывающей период с 1917 по 1932 год.
Врачи предупреждают: поездки на велосипеде по Лондону решают проблему пробок, но могут усугубить проблемы со здоровьем.
Исследовательская станция Halley VI, отвечающая за исследования космической погоды и атмосферных феноменов, оказалась в зоне риска ледяного раскола.
Британка Саша Денч пролетела 7000 километров из России в Великобританию, следуя за мигрирующими на зимовку лебедями.
Великобритания стала первой страной в мире, официально признавшая паркур спортом.
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В новогоднем титульном листе Ее Величества особое внимание уделено героям Олимпийских игр в Рио.
Анонс культурных и развлекательных мероприятий, посещение которых обойдется не дороже 5 фунтов стерлингов.
Всего на четыре дня в Лондоне появится экскурсионный маршрут, посвященный собакам и собачникам; это единственный автобусный тур в городе, который не только не запрещает, но и призывает брать с собой животных.
Оставление заведенным более чем на минуту двигателя при парковке автомобиля в центре города станет административным нарушением с 4 февраля.
Проект закона о новом референдуме о независимости Шотландии представлен на публичных консультациях, но идея выхода из Соединенного королевства находит все меньше поддержки в народе.
Большинство депутатов Совета Оркнейских островов проголосовали за то, чтобы разработать программу получения максимальной автономии и самоопределения после того как Соединенное королевство выйдет из Европейского союза.
С 1 января 2017 года каждый новорожденный ребенок в Шотландии получает от правительства коробку с полезными вещами на каждый день.