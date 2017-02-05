75-страничный план основывается на двенадцати ключевых положениях, представленных Терезой Мэй в ходе выступления в Ланкастер-хаусе.
Глава Центробанка Марк Карни признал, что прогноз роста экономики, сделанный в ноябре 2016 года, был излишне пессимистичен.
Министр обороны заявил, что попытка провести повторный референдум о независимости Шотландии в свете Brexit будет признана нелегитимной.
Выявлены серьезные недостатки, которые погубят британский флот в случае серьезного нападения.
В США прозвучал призыв не допустить вмешательства Москвы в решение проблем ЕС.
В Великобритании обнаружено месторождение металла, необходимого для производства аккумуляторов.
Главный аэропорт Лондона представил для публичных консультаций новые правила полетов, которые вступят в силу после ввода в эксплуатацию третьей взлетной полосы.
Эксперты рынка предупреждают, что вскоре все шесть основных игроков энергетического рынка скорректируют цены.
Огромный столб черного дыма был виден за многие мили от места происшествия в Стаффордшире.
Суд доказал двадцать семь эпизодов порчи банковского оборудования взрывом газа с целью получения доступа к наличным деньгам.
Офицеры, прибывшие по вызову в Бери, Большой Манчестер, обнаружили, что разыскивать преступника по горячим следам не придется, - он беспомощно барахтался в окне ванной комнаты.
Размер любимого шоколада уменьшится на 20%.
Эпицентр непогоды придется на Ирландское море, и в зоне атмосферного фронта окажется все западное побережья Великобритании от Шотландии до Корнуолла.
Применение лазерных указок в отношении водителей любого транспорта будет выделено в особую уголовную статью.
В мае этого года в Киев поедет валлийская певица, бывшая участница шоу X Factor Люси Джонс.
Обладатель премии BAFTA за выдающийся вклад в британское кино, актер, чья карьера охватила шесть десятилетий, скончался в возрасте 77 лет в своем доме в Норфолке.
В рамках проекта Music Giants Special Stamp Королевская почтовая служба решила почтить память культового музыканта, умершего от рака в январе прошлого года.
Исследователи выяснили, что невыносимость некоторых звуков связана с аномалией мозга человека.
Несмотря на огромное разнообразие пород и индивидуальные особенности характера поведение всех кошек определяется от рождения одним из пяти темпераментов.
Врачи предупреждают: поездки на велосипеде по Лондону решают проблему пробок, но могут усугубить проблемы со здоровьем.
Бессменный владелец знаменитого бренда не отходит полностью отдел, но передает пост президента топ-менеджеру компании Liberty Media.
Очередной турнир Australian Open знаменовался потерей ведущих ракеток мира в первых кругах розыгрыша.
Великобритания стала первой страной в мире, официально признавшая паркур спортом.
В субботу утром тысячи протестующих снова собрались на Гросвенор-сквер у американского посольства, чтобы рассказать о своем несогласии с политикой новой администрации в отношении мусульман.
Департамент транспорта мэрии представил ежегодный отчет о потерянном времени – минутах и часах, вынужденно проведенных пассажирами на платформах, в переходах и у дверей станций, а не в пути.
В Гринвиче, рядом с ареной O2 появится необычный небоскреб с несимметричными пиками по проекту испанского архитектора Santiago Calatrava.
Группа альпинистов осуществляла восхождение на самую высокую гору Британских островов в момент схода лавины.
Во время встречи с активистами лейбористской партии в Глазго Джереми Корбин сделал заявление, вызвавшее бурю негодования в рядах правящей партии.