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Главное

Тереза Мэй не сумела защитить Brexit перед бизнес-элитой в Давосе
19 января 2017, 11:42
Тереза Мэй не смогла защитить Brexit перед бизнес-элитой в Давосе фото:dailymail.co.uk

Британский премьер-министр единственная из глав правительств стран G7 посетила в этом году Давосский экономический форум.

Садик Хан выступил на форуме в Давосе с резкой критикой плана Терезы Мэй по Brexit
19 января 2017, 04:02
Садик Хан выступил на форуме в Давосе с резкой критикой плана Терезы Мэй по Brexit фото:bbc

Мэр Лондона уверен, что реализация объявленного премьер-министром плана Brexit приведет к драматическому расколу в британском обществе.

Протестующие кэбмены заблокировали Парламент-сквер
19 января 2017, 02:33
Протестующие кэбмены заблокировали Парламент-сквер фото:twitter

Пятидневная забастовка работников официального такси против закрытия  перекрестка Bank Junction для легковых автомобилей в среду вышла за границы Сити.

Политика

Визит Терезы Мэй в США перенесен на более ранний срок
21 января 2017, 23:48
Визит Терезы Мэй в США перенесен на более ранний срок

Британский премьер-министр первой из глав правительств мировых держав проведет переговоры с принесшим присягу сорок пятым президентом США.

Дональд Трамп вернул Черчилля в Овальный кабинет
21 января 2017, 17:22
Дональд Трамп вернул Черчилля в Овальный кабинет фото:independent.co.uk

В свой первый рабочий день на посту президента США Дональд Трамп отменил ряд законов, принятых демократами, и личных распоряжений Барака Обамы, в том числе указ о выносе бюста Черчилля из Овального кабинета.

Найджел Фараж стал политическим обозревателем на американском телеканале Fox News
21 января 2017, 04:45
Найджел Фараж стал политическим обозревателем на американском телеканале Fox News фото:bbc

Медиамагнат Руперт Мердок воплотил в жизнь мечту Фаража стать проводником британской политики в США, - хотя бы в сфере массовых коммуникаций, если не высокой дипломатии.

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Экономика

British Telecom повышает расценки
21 января 2017, 07:23
British Telecom повышает расценки фото:standard.co.uk

Крупнейший британский провайдер объявил о повышении цен на широкополосную связь и введении платы за трансляцию канала BT Sport.

Amazon проводит однодневную промо-акцию “Большое спасибо”
20 января 2017, 09:58
Amazon проводит однодневную промо-акцию “Большое спасибо” фото:express.co.uk

Британское подразделение Amazon 20 января субсидирует 10 фунтов любого заказа на сумму от 50 фунтов стерлингов.

Британское правительство объявило конкурс на производство поездов для скоростной линии HS2
20 января 2017, 04:00
Британское правительство объявило конкурс на производство поездов для скоростной линии HS2 фото:bbc

Министерство транспорта Великобритании готово предложить 2.75 миллиардов фунтов стерлингов за шестьдесят поездов нового поколения.

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Происшествия

Автомобиль Porsche влетел в витрину кафе на северо-западе Лондона
21 января 2017, 01:25
Автомобиль Porsche влетел в витрину кафе на северо-западе Лондона фото:twitter

В операции по спасению посетителя, пострадавшего от наезда автомобиля, были заняты два десятка пожарных.

Посетители Shard оказались заблокированы в небоскребе из-за неработающих лифтов
21 января 2017, 01:01
Посетители Shard оказались заблокированы в небоскребе из-за неработающих лифтов фото:standard.co.uk

Сотни посетителей самого высокого здания в Лондоне почувствовали себя в западне, когда лифты вышли из строя, а технический персонал запретил пользоваться эвакуационными лестницами.

Вблизи Университетского колледжа в Оксфорде произошел химический инцидент
20 января 2017, 20:42
Химический инцидент в Оксфорде

Погибла молодая женщина. Местное население напугано: полиция отказывается давать какие-либо комментарии вообще.

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Общество

В ближайшие сутки Англию накроет ледяным туманом
22 января 2017, 02:23
В ближайшие сутки Англию накроет ледяным туманом фото: theguardian.com

В начале следующей недели жители многих районов Англии и Уэльса почувствуют, вероятно, последнее дыхание зимы.

Демонстрация протеста против избрания Трампа дошла до американского посольства в Лондоне
21 января 2017, 00:00
Демонстрация протеста против избрания Трампа дошла до американского посольства в Лондоне фото:twitter

Сотни лондонцев вечером 20 января пришли на Гросвенор-сквер, чтобы заявить протест против идей, заявленных Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании в США.

Полицейские создали скульптуру из ножей: памятник против насилия и агрессии
20 января 2017, 21:27

Создание скульптуры ангела, изготовленной из 100 тысяч ножей, близится к завершению.

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Культура

Названы новые претенденты на Четвертый постамент Трафальгарской площади
20 января 2017, 02:42
Названы новые претенденты на Четвертый постамент Трафальгарской площади фото:dailymail.co.uk

В Национальной галерее выставлены копии художественных объектов, вошедших в шорт-лист конкурса на право занять Четвертый постамент Трафальгарской площади в 2018 и 2020 году.

Последний эпизод «Шерлока» провалился в телевизионном эфире
18 января 2017, 06:56
Последний эпизод «Шерлока» провалился в телевизионном эфире фото:bbc

Заключительная серия четвертого сезона собрала самую маленькую телевизионную аудиторию за все время существования сериала.

Кульминационный эпизод четвертого сезона «Шерлока» слит в интернет до премьеры
15 января 2017, 16:28
Кульминационный эпизод четвертого сезона «Шерлока» слит в интернет до премьеры фото:independent.co.uk

Создатели телесериала обратились к фанатам не делиться ни с кем скачанной серией, если уж она попала им в руки.

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Наука

Фитнес на улицах Лондона повышает риск сердечных заболеваний
18 декабря 2016, 05:47
Фитнес на улицах Лондона повышает риск сердечных заболеваний фото:standard.co.uk

Врачи предупреждают: поездки на велосипеде по Лондону решают проблему пробок, но могут усугубить проблемы со здоровьем.

Британская антарктическая станция будет экстренно перебазирована вглубь континента
7 декабря 2016, 11:38
Британская антарктическая станция будет экстренно перебазирована вглубь континента фото: theguardian.com

Исследовательская станция Halley VI, отвечающая за исследования космической погоды и атмосферных феноменов, оказалась в зоне риска ледяного раскола.

Жительница Великобритании совершила уникальный перелет на параплане с мотором
7 декабря 2016, 10:23
Жительница Великобритании совершила уникальный перелет на параплане с мотором фото; thegurdian.com

Британка Саша Денч пролетела 7000 километров из России в Великобританию, следуя за мигрирующими на зимовку лебедями.  

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Спорт

Паркур официально признан видом спорта в Великобритании
12 января 2017, 22:28
Паркур официально признан видом спорта в Великобритании

Великобритания стала первой страной в мире, официально признавшая паркур спортом.

Человек-паук попытался переломить исход матча Кубка Англии
7 января 2017, 19:49
Человек-паук попытался остановить матч Кубка Англии

Неожиданное появление на футбольном поле Человека-паука чуть было не оказалось препятствием для завершения матча между футбольными клубами "Манчестер Сити" и "Вест Хэм".

Мо Фарах и Энди Маррэй пройдут обряд посвящения в рыцари
31 декабря 2016, 05:21
Мо Фарах и Энди Маррэй пройдут обряд посвящения в рыцари фото:heraldscotland

В новогоднем титульном листе Ее Величества особое внимание уделено героям Олимпийских игр в Рио.

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Наш Лондон

Лондонских риелторов накажут за таблички “For Sale” на проданных домах
21 января 2017, 03:47
Лондонских риелторов накажут за таблички “For Sale” на проданных домах фото:standard.co.uk

В нерасторопности агентов по недвижимости усматриваются признаки недобросовестной рекламы.

Сбор за въезд в центр Лондона может быть отменен
19 января 2017, 23:59
Сбор за въезд в центр Лондона может быть отменен фото: standard.co.uk

«Налог на пробки» в скором времени может быть отменен в пользу прогрессивной шкалы сбора в зависимости от объема выхлопа вредных примесей, производимого транспортным средством.

Протестующие кэбмены заблокировали Парламент-сквер
19 января 2017, 02:33
Протестующие кэбмены заблокировали Парламент-сквер фото:twitter

Пятидневная забастовка работников официального такси против закрытия  перекрестка Bank Junction для легковых автомобилей в среду вышла за границы Сити.

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Шотландия

В Шотландии завершается работа над законопроектом о повторном референдуме
4 января 2017, 10:31
В Шотландии завершается работа над законопроектом о повторном референдуме фото:bbc.com

Проект закона о новом референдуме о независимости Шотландии представлен на публичных консультациях, но идея выхода из Соединенного королевства находит все меньше поддержки в народе.

Оркнейские острова могут заявить о независимости от Соединенного королевства
3 января 2017, 11:44
Оркнейские острова могут заявить о независимости от Соединенного королевства фото:independent.co.uk

Большинство депутатов Совета Оркнейских островов проголосовали за то, чтобы разработать программу получения максимальной автономии и самоопределения после того как Соединенное королевство выйдет из Европейского союза.

Правительство Шотландии запустило программу раздачи «бэби-боксов» в помощь матерям
2 января 2017, 04:12
Правительство Шотландии запустило программу раздачи «бэби-боксов» фото:heraldscotlnd

С 1 января 2017 года каждый новорожденный ребенок в Шотландии получает от правительства коробку с полезными вещами на каждый день.

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