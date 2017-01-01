В новогодней речи премьер-министр признала разобщающий эффект референдума о членстве в ЕС для британского общества, но заявила, что начало процесса выхода из одного союза станет основанием для качественно нового объединения стран Соединенного королевства.
Впервые в истории интернет-трансляций телерадиовещательная корпорация обещает зрителям полный эффект присутствия на уличном шоу, - но без толпы вокруг и сквозняка с набережной Темзы.
Если вы по какой-то причине не приобрели заранее билеты на мероприятия новогодней ночи, у вас есть еще несколько вариантов веселого времяпрепровождения, доступных для бронирования в последний день уходящего года.
Демарш Обамы вызвал быструю и забавную реакцию Посольства РФ в Лондоне. Искрометность российских дипломатов уже успели оценить западные СМИ.
Под музыку из сериала «Принц из Беверли-Хиллс» шутники-диджеи замиксовали речи британских политиков, высмеяв их лицемерие и недальновидность в запуске процесса Brexit.
Английские производители вин отмечают рост интереса к продукту не только на местном рынке, но и из-за рубежа: при сопоставимом качестве английское вино значительно дешевле французского.
Общий объем инвестиций в открытие новых супермаркетов заявлен в 70 миллионов фунтов стерлингов.
Девальвация курса фунта стерлингов и рост цен на товары повседневного спроса оставляет рядовым британцам все меньше денег на удовольствия и развлечения.
Третьи сутки подряд Лондон погружен в густой туман, новое утро отмечено массовой отменой авиарейсов.
Автобус оператора Oxford Bus Company завалился на бок на скользкой дороге расы М40 в районе Милтон Коммон в 02:45 в ночь на пятницу.
В среду в пять часов утра охранник станции Hanger Lane услышал грохот снаружи и обнаружил спуск на станцию заблокированным легковым автомобилем.
Пресс-служба Букингемского дворца дала понять, что решение отменить посещение воскресной церковной службы еще может быть изменено в последний момент, если королева почувствует себя лучше.
Особые меры безопасности были предприняты на всех публичных фейерверках и народных гуляниях в городах Соединенного королевства.
В ночь с 31 декабря на 1 января сотрудники службы скорой помощи и работники государственных больниц испытывают максимальную за весь год нагрузку из-за безрассудного поведения отмечающих Новый год британцев.
Last Christmas I gave you my heart. Знаменитый поп-музыкант умер в своем доме в Горинге, графство Оксфордшир днем 25 декабря.
Сценарист и телевизионный продюсер прокомментировал информацию о том, что четвертый сезон, который стартует 1 января 2017 года, станет для сериала последним.
Британский комитет по исследованию теле- и радиоаудитории подвел итоги года, назвав шоу, собравшие самое большое число телезрителей.
Врачи предупреждают: поездки на велосипеде по Лондону решают проблему пробок, но могут усугубить проблемы со здоровьем.
Исследовательская станция Halley VI, отвечающая за исследования космической погоды и атмосферных феноменов, оказалась в зоне риска ледяного раскола.
Британка Саша Денч пролетела 7000 километров из России в Великобританию, следуя за мигрирующими на зимовку лебедями.
В новогоднем титульном листе Ее Величества особое внимание уделено героям Олимпийских игр в Рио.
Проявление патриотических чувств, расцененное как неуважение к авторитету Футбольной ассоциации, будет стоить британским командам 50 000 фунтов стерлингов.
Энди Маррэй в третий раз назван лучшим спортсменом и главным спортивным ньюсмейкером Соединенного королевства.
Энергии Лондона можно только позавидовать: едва отгуляв самую шумную ночь в году, в полдень он уже готов к традиционному новогоднему параду.
Туман, заблокировавший в последние три дня десятки авиарейсов из Лондона и в Лондон, постепенно начинает рассеиваться.
Согласно пятилетнему плану популяризации родного языка шотландцев, во время патрулирования улиц и по телефону сотрудники полиции будут отвечать на гаэльском языке и переходить на английский, только если их не понимают.
Поиск пластиковых пятифунтовых банкнот, «испорченных» микрогравировкой портрета Джейн Остин, продолжается.
Норвежский лоукостер объявил об открытии прямых рейсов по направлению Эдинбург-Нью-Йорк с лета следующего года.