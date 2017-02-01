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Главное

Названа дата парламентских дебатов по вопросу о государственном визите Трампа
1 февраля 2017, 10:16
Названа дата парламентских дебатов по вопросу о государственном визите Трампа фото:theguardian.com

Комитет по парламентским петициям определил дату обсуждения вопроса о запрете государственного визита президента США в Лондон по факту подтверждения законной силы двух петиций противоположного содержания.

Шотландия выдвинула Лондону жесткий ультиматум: компромисс по Brexit или "развод"
1 февраля 2017, 04:11
Шотландия

Шотландия поставила ультиматум Великобритании по Brexit.

Атлантический шторм приближается к берегам Великобритании
1 февраля 2017, 02:47
Атлантический шторм приближается к берегам Великобритании фото:dailyrecord.co.uk

Мощный циклон с северо-запада Атлантики дойдет до Великобритании в пятницу; ожидается усиление ветра до 130 км/ч.

Политика

Названа дата парламентских дебатов по вопросу о государственном визите Трампа
1 февраля 2017, 10:16
Названа дата парламентских дебатов по вопросу о государственном визите Трампа фото:theguardian.com

Комитет по парламентским петициям определил дату обсуждения вопроса о запрете государственного визита президента США в Лондон по факту подтверждения законной силы двух петиций противоположного содержания.

Трамп использует Британию, чтобы разрушить ЕС: заявление европейских политиков
31 января 2017, 21:35
Европейские политики заявили, что Трамп использует Британию, чтобы разрушить ЕС

Президент Дональд Трамп был обвинен политиками Европы в использовании Великобритании в качестве «троянского коня» в тайном стремлении уничтожить Европейский Союз.

В Палате общин начались дебаты по Биллю о Брекзите
31 января 2017, 14:59
В Палате общин начались дебаты по Биллю о Брекзите фото:independent

Во вторник заседание депутатов парламента продлится до полуночи, а в среду состоится голосования по законопроекту, определяющему порядок вхождения Соединенного королевства в процесс Brexit.

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Экономика

NHS сократит подушевое финансирование обслуживания пациентов в 2018 году
31 января 2017, 13:38
NHS сократит подушевое финансирование обслуживания пациентов в 2018 году фото:independent

Расходы на государственное здравоохранение будут сокращены, несмотря на то, что даже нынешний уровень финансирования врачи называют гуманитарной катастрофой.

Британские банки увеличили лимит страхования вкладов
30 января 2017, 07:47
Британские банки увеличили лимит страхования вкладов фото:bbc.com

Британская финансовая система усиливает защиту сбережений вкладчиков на случай краха коммерческих банков.

Лондонские кэбы заполонят улицы европейских городов в следующем году
30 января 2017, 06:44
Лондонские кэбы заполонят улицы европейских городов в следующем году

Китайская компания Geely, владеющая эксклюзивным патентом на производство автомобилей для официального лондонского такси, планирует экспансию на континент.

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Происшествия

Неизвестные устроили охоту на королевских лебедей на реке Темзе
1 февраля 2017, 19:02
Неизвестные устроили охоту на королевских лебедей на реке Темзе

12 лебедей королевы были расстреляны неизвестными возле Виндзорского замка.

Британские ветеринары предупреждают: зафиксирована очередная вспышка смертельного заболевания собак
1 февраля 2017, 00:01
Зафиксирована очередная вспышка смертельного заболевания собак в Британии

Установлены несколько случаев заражения собак смертельной болезнью известной как Alabama Rot.

На самой оживленной станции Лондона произошел пожар
31 января 2017, 20:10
Возгорание на самой оживленной станции Лондона

900 человек были эвакуированы со станции London Bridge после обнаружения воспламенения под эскалатором.

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Общество

Законность отдыха с детьми во время учебного года для британцев снова под вопросом
1 февраля 2017, 11:24
Законность отдыха с детьми во время учебного года для британцев снова под вопросом фото:standard.co.uk

Победа отца семилетней девочки в судебной тяжбе о праве вывоза ребенка на отдых в течение семестра была промежуточной и может быть пересмотрена.

Суд Лондона вынес решение о немедленном выселении сквоттеров из особняка русского олигарха
1 февраля 2017, 08:09
Суд Лондона вынес решение о немедленном выселении сквоттеров из особняка русского олигарха фото:theguardian.com

Молодые люди, на протяжении недели проживавшие в пустующем особняке в Белгравии, настаивали, что в условиях острого дефицита жилья в Лондоне нужно обязать собственников инвестиционной недвижимости делиться кровом с бездомными.

Британские водители тратят по четыре дня в году на поиски места для парковки
1 февраля 2017, 07:37
Британские водители тратят по четыре дня в году на поиски места для парковки фото:thesun.co.uk

Ассоциация британских парковок заказала сравнительное исследование доступности мест для стоянки автомобилей в разных городах Соединенного королевства.

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Культура

Великобритания выбрала конкурсную песню для участия в Евровидении-2017
29 января 2017, 09:08
Великобритания выбрала конкурсную песню для участия в Евровидении-2017 фото:youtube.com

В мае этого года в Киев поедет валлийская певица, бывшая участница шоу X Factor Люси Джонс.

Умер британский актер Джон Хёрт
29 января 2017, 06:23
Умер британский актер Джон Хёрт

Обладатель премии BAFTA за выдающийся вклад в британское кино, актер, чья карьера охватила шесть десятилетий, скончался в возрасте 77 лет в своем доме в Норфолке.

Royal Mail выпустила серию марок с Дэвидом Боуи
28 января 2017, 05:11
Royal Mail выпустила серию марок с Дэвидом Боуи фото:royalmail.com

В рамках проекта Music Giants Special Stamp Королевская почтовая служба решила почтить память культового музыканта, умершего от рака в январе прошлого года.

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Наука

Фитнес на улицах Лондона повышает риск сердечных заболеваний
18 декабря 2016, 05:47
Фитнес на улицах Лондона повышает риск сердечных заболеваний фото:standard.co.uk

Врачи предупреждают: поездки на велосипеде по Лондону решают проблему пробок, но могут усугубить проблемы со здоровьем.

Британская антарктическая станция будет экстренно перебазирована вглубь континента
7 декабря 2016, 11:38
Британская антарктическая станция будет экстренно перебазирована вглубь континента фото: theguardian.com

Исследовательская станция Halley VI, отвечающая за исследования космической погоды и атмосферных феноменов, оказалась в зоне риска ледяного раскола.

Жительница Великобритании совершила уникальный перелет на параплане с мотором
7 декабря 2016, 10:23
Жительница Великобритании совершила уникальный перелет на параплане с мотором фото; thegurdian.com

Британка Саша Денч пролетела 7000 километров из России в Великобританию, следуя за мигрирующими на зимовку лебедями.  

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Спорт

Берни Экклстоун ушел в отставку с поста президента Formula1
25 января 2017, 07:22
Берни Экклстоун ушел в отставку с поста президента Formula1 фото:standard.co.uk

Бессменный владелец знаменитого бренда не отходит полностью отдел, но передает пост президента топ-менеджеру компании Liberty Media.

Энди Маррэй потерпел сенсационное поражение на турнире Australian Open
22 января 2017, 09:21
Энди Маррэй потерпел сенсационное поражение на турнире Australian Open фото:dailymail.co.uk

Очередной турнир Australian Open знаменовался потерей ведущих ракеток мира в первых кругах розыгрыша.

Паркур официально признан видом спорта в Великобритании
12 января 2017, 22:28
Паркур официально признан видом спорта в Великобритании

Великобритания стала первой страной в мире, официально признавшая паркур спортом.

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Наш Лондон

В Лондоне начала работу служба доставки еды Uber
1 февраля 2017, 01:44
В Лондоне начала работу служба доставки еды Uber

Лондон вошел в число городов, где мобильный сервис не только позволяет найти частного водителя, но и заказать доставку ресторанной еды на дом и в офис.

Даблдекеры Routemaster массово снимаются с маршрутов из-за дефекта задней двери
31 января 2017, 02:56
Даблдекеры Routemaster массово снимаются с маршрутов из-за дефекта задней двери фото:standard.co.uk

Лондонские даблдекеры последнего поколения, известные также как «Борис-басы», выводятся из эксплуатации из-за проблемы в программном обеспечении.

Лондон отметил Китайский Новый год грандиозным уличным шествием
30 января 2017, 02:33
Лондон отметил Китайский Новый год грандиозным уличным шествием фото:metro.co.uk

Десятки тысяч жителей столицы и туристов присоединились к параду в Чайнатауне и на Трафальгарской площади, чтобы отметить наступление года Петуха по лунному календарю.

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Шотландия

Шотландия не может себе позволить независимости, - Джереми Корбин
22 января 2017, 08:35
Шотландия не может себе позволить независимости, - Джереми Корбин фото:theguardian.com

Во время встречи с активистами лейбористской партии в Глазго Джереми Корбин сделал заявление, вызвавшее бурю негодования в рядах правящей партии.

В Шотландии завершается работа над законопроектом о повторном референдуме
4 января 2017, 10:31
В Шотландии завершается работа над законопроектом о повторном референдуме фото:bbc.com

Проект закона о новом референдуме о независимости Шотландии представлен на публичных консультациях, но идея выхода из Соединенного королевства находит все меньше поддержки в народе.

Оркнейские острова могут заявить о независимости от Соединенного королевства
3 января 2017, 11:44
Оркнейские острова могут заявить о независимости от Соединенного королевства фото:independent.co.uk

Большинство депутатов Совета Оркнейских островов проголосовали за то, чтобы разработать программу получения максимальной автономии и самоопределения после того как Соединенное королевство выйдет из Европейского союза.

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