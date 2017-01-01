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Главное

Тереза Мэй выступила с новогодним обращением к британскому народу
1 января 2017, 01:34
Тереза Мэй выступила с новогодним обращением к британскому народу фото:youtube

В новогодней речи премьер-министр признала разобщающий эффект референдума о членстве в ЕС для британского общества, но заявила, что начало процесса выхода из одного союза станет основанием для качественно нового объединения стран Соединенного королевства.

Би-Би-Си проведет панорамную трансляцию главного фейерверка в Лондоне
31 декабря 2016, 23:47
Би-Би-Си проведет панорамную трансляцию главного фейерверка в Лондоне фото:independent.co.uk

Впервые в истории интернет-трансляций телерадиовещательная корпорация обещает зрителям полный эффект присутствия на уличном шоу, - но без толпы вокруг и сквозняка с набережной Темзы.

Где в Лондоне провести последний вечер уходящего года
31 декабря 2016, 04:25
Где в Лондоне провести последний вечер уходящего года фото:metro.co.uk

Если вы по какой-то причине не приобрели заранее билеты на мероприятия новогодней ночи, у вас есть еще несколько вариантов веселого времяпрепровождения, доступных для бронирования в последний день уходящего года.

Политика

Тереза Мэй выступила с новогодним обращением к британскому народу
1 января 2017, 01:34
Тереза Мэй выступила с новогодним обращением к британскому народу фото:youtube

В новогодней речи премьер-министр признала разобщающий эффект референдума о членстве в ЕС для британского общества, но заявила, что начало процесса выхода из одного союза станет основанием для качественно нового объединения стран Соединенного королевства.

Посольство РФ в Лондоне быстро и забавно отреагировало на демарш Обамы
30 декабря 2016, 08:39
Обама плачет: Посольство РФ в Лондоне ответило на его демарш

Демарш Обамы вызвал быструю и забавную реакцию Посольства РФ в Лондоне. Искрометность российских дипломатов уже успели оценить западные СМИ.

Пародийный проект Cassetteboy подвел итоги года в политическом попурри
30 декабря 2016, 03:25
Пародийный проект Cassetteboy подвел итоги года в политическом попурри фото:youtube.com

Под музыку из сериала «Принц из Беверли-Хиллс» шутники-диджеи замиксовали речи британских политиков, высмеяв их лицемерие и недальновидность в запуске процесса Brexit.

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Экономика

Английские игристые вина стремительно набирают популярность на рынке
31 декабря 2016, 02:44
Английские игристые вина стремительно набирают популярность на рынке фото:thetimes.co.uk

Английские производители вин отмечают рост интереса к продукту не только на местном рынке, но и из-за рубежа: при сопоставимом качестве английское вино значительно дешевле французского.

Сеть магазинов Co-op анонсировала экспансию на юго-востоке Англии в 2017 году
28 декабря 2016, 22:49
Сеть магазинов Co-op анонсировала экспансию на юго-востоке Англии в 2017 году фото: sky news

Общий объем инвестиций в открытие новых супермаркетов заявлен в 70 миллионов фунтов стерлингов.

Рост обязательных расходов не оставляет британцам возможности баловать себя и близких
28 декабря 2016, 10:21
Рост обязательных расходов не оставляет британцам возможности баловать себя и близких фото:theguardian.com

Девальвация курса фунта стерлингов и рост цен на товары повседневного спроса оставляет рядовым британцам все меньше денег на удовольствия и развлечения.

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Происшествия

Лондонские аэропорты отменили более пятидесяти авиарейсов из-за тумана
30 декабря 2016, 13:01
Лондонские аэропорты отменили более пятидесяти авиарейсов фото:dailymail.co.uk

Третьи сутки подряд Лондон погружен в густой туман, новое утро отмечено массовой отменой авиарейсов.

В Оксфордшире при сильном тумане и гололеде перевернулся автобус
30 декабря 2016, 09:36
В Оксфордшире при сильном тумане и гололеде перевернулся автобус фото:dailymail.co.uk

Автобус оператора Oxford Bus Company завалился на бок на скользкой дороге расы М40 в районе Милтон Коммон в 02:45 в ночь на пятницу.

Автомобиль обрушился в переход метрополитена в лондонском районе Илинг
29 декабря 2016, 02:01
Автомобиль обрушился в переход метрополитена в лондонском районе Илинг фото:standard.co.uk

В среду в пять часов утра охранник станции Hanger Lane услышал грохот снаружи и обнаружил спуск на станцию заблокированным легковым автомобилем.

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Общество

Королева Елизавета пропустит новогоднюю службу в церкви St Mary Magdalene
1 января 2017, 08:17
Королева Елизавета пропустит новогоднюю службу в церкви St Mary Magdalene

Пресс-служба Букингемского дворца дала понять, что решение отменить посещение воскресной церковной службы еще может быть изменено в последний момент, если королева почувствует себя лучше.

Жители Великобритании встретили Новый год под бдительным присмотром полиции
1 января 2017, 03:39
Жители Великобритании встретили Новый год под бдительным присмотром полиции фото:dailymail.co.uk

Особые меры безопасности были предприняты на всех публичных фейерверках и народных гуляниях в городах Соединенного королевства.

Работники больниц NHS готовятся к самой трудной смене в году
31 декабря 2016, 08:47
Работники больниц NHS готовятся к самой трудной смене в году фото:independent.co.uk

В ночь с 31 декабря на 1 января сотрудники службы скорой помощи и работники государственных больниц испытывают  максимальную за весь год нагрузку из-за  безрассудного поведения отмечающих Новый год британцев.

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Культура

Умер певец Джордж Майкл
26 декабря 2016, 00:00
Умер певец Джордж Майкл

Last Christmas I gave you my heart. Знаменитый поп-музыкант умер в своем доме в Горинге, графство Оксфордшир днем 25 декабря.

Стивен Моффат рассказал о дальнейшей судьбе сериала «Шерлок»
24 декабря 2016, 03:19
Стивен Моффат рассказал о дальнейшей судьбе сериала «Шерлок» фото:contactmusic.com

Сценарист и телевизионный продюсер прокомментировал информацию о том, что четвертый сезон, который стартует 1 января 2017 года, станет для сериала последним.

Названы лидеры британского телевизионного эфира в 2016 году
23 декабря 2016, 05:26
Названы лидеры британского телевизионного эфира в 2016 году

Британский комитет по исследованию теле- и радиоаудитории подвел итоги года, назвав шоу, собравшие самое большое число телезрителей.

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Наука

Фитнес на улицах Лондона повышает риск сердечных заболеваний
18 декабря 2016, 05:47
Фитнес на улицах Лондона повышает риск сердечных заболеваний фото:standard.co.uk

Врачи предупреждают: поездки на велосипеде по Лондону решают проблему пробок, но могут усугубить проблемы со здоровьем.

Британская антарктическая станция будет экстренно перебазирована вглубь континента
7 декабря 2016, 11:38
Британская антарктическая станция будет экстренно перебазирована вглубь континента фото: theguardian.com

Исследовательская станция Halley VI, отвечающая за исследования космической погоды и атмосферных феноменов, оказалась в зоне риска ледяного раскола.

Жительница Великобритании совершила уникальный перелет на параплане с мотором
7 декабря 2016, 10:23
Жительница Великобритании совершила уникальный перелет на параплане с мотором фото; thegurdian.com

Британка Саша Денч пролетела 7000 километров из России в Великобританию, следуя за мигрирующими на зимовку лебедями.  

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Спорт

Мо Фарах и Энди Маррэй пройдут обряд посвящения в рыцари
31 декабря 2016, 05:21
Мо Фарах и Энди Маррэй пройдут обряд посвящения в рыцари фото:heraldscotland

В новогоднем титульном листе Ее Величества особое внимание уделено героям Олимпийских игр в Рио.

FIFA оштрафовала сборные Англии и Шотландии за маковые повязки
19 декабря 2016, 16:52
FIFA оштрафовала сборные Англии и Шотландии за маковые повязки фото:independent.co.uk

Проявление патриотических чувств, расцененное как неуважение к авторитету Футбольной ассоциации, будет стоить британским командам 50 000 фунтов стерлингов.

Канал BBC Sport раздал титулы «Человек года»
19 декабря 2016, 07:26
Канал BBC Sport раздал титулы «Человек года» фото:bbc.com

Энди Маррэй в третий раз назван лучшим спортсменом  и главным спортивным ньюсмейкером Соединенного королевства.

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Наш Лондон

Куда пойти в Лондоне в первый день нового года
1 января 2017, 08:18
Куда пойти в Лондоне в первый день нового года фото:londonist.com

Энергии Лондона можно только позавидовать: едва отгуляв  самую шумную ночь в году, в полдень он уже готов к традиционному новогоднему параду.

Би-Би-Си проведет панорамную трансляцию главного фейерверка в Лондоне
31 декабря 2016, 23:47
Би-Би-Си проведет панорамную трансляцию главного фейерверка в Лондоне фото:independent.co.uk

Впервые в истории интернет-трансляций телерадиовещательная корпорация обещает зрителям полный эффект присутствия на уличном шоу, - но без толпы вокруг и сквозняка с набережной Темзы.

Синоптики рассказали о погоде в Лондоне в новогоднюю ночь
31 декабря 2016, 19:22
Синоптики рассказали о погоде в Лондоне в новогоднюю ночь фото:standard.co.uk

Туман, заблокировавший в последние три дня десятки авиарейсов из Лондона и в Лондон, постепенно начинает рассеиваться.

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Шотландия

Полисмены в Шотландии заговорят по-гаэльски
31 декабря 2016, 09:37
Полисмены в Шотландии заговорят по-гаэльски фото:dailymail.co.uk

Согласно пятилетнему плану популяризации родного языка шотландцев, во время патрулирования улиц и по телефону сотрудники полиции будут отвечать на гаэльском языке и переходить на английский, только если их не понимают.

Пятифунтовая банкнота аукционной стоимостью 50 000 фунтов стерлингов найдена в Шотландии
30 декабря 2016, 16:48
Пятифунтовая банкнота аукционной стоимостью 50 000 фунтов стерлингов найдена в Шотландии фото:independent.co.uk

Поиск пластиковых пятифунтовых банкнот, «испорченных» микрогравировкой портрета Джейн Остин, продолжается.

Перелеты из Шотландии в США подешевеют до 60 фунтов стерлингов
30 декабря 2016, 05:12
Перелеты из Шотландии в США подешевеют до 60 фунтов стерлингов фото:scotsman.com

Норвежский лоукостер объявил об открытии прямых рейсов по направлению Эдинбург-Нью-Йорк с лета следующего года.

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