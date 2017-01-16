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Главное

Курс фунта начал снижение на слухах о «жестком Брекзите»
16 января 2017, 06:30
Курс фунта начал снижение на слухах о «жестком Брекзите» фото:bbc.com

После публикации в The Telegraph не подтвержденной официально информации о содержании речи премьер-министра по вопросу Brexit биржа начала игру на понижение.

Тереза Мэй объявит «жесткий Брекзит»
15 января 2017, 05:07

Согласно инсайдерской информации, опубликованной в The Telegraph, в программной речи по Brexit по вторник премьер-министр анонсирует самые жесткие условия выхода из ЕС.

Новая забастовка летного персонала British Airways: почему стороны не могут договориться
14 января 2017, 06:42
Новая забастовка летного персонала British Airways: почему стороны не могут договориться фото:independent.co.uk

Профсоюз Unite, представляющий интересы стюардов национального авиаперевозчика, предупредил о новой, теперь трехдневной забастовке.

Политика

Российские спецслужбы будут "копать" под ключевых министров Brexit, - депутат Палаты общин
16 января 2017, 07:47
Российские спецслужбы будут копать под ключевых министров Brexit, - депутат Палаты общин

Бывший  министр по международным делам выступил с обличительным заявлением, в котором назвал новые мишени фантомных «русских хакеров».

Тереза Мэй станет «лицом» американского Vogue в апреле
16 января 2017, 03:17
Тереза Мэй станет «лицом» американского Vogue в апреле фото:standard.co.uk

Пресс-служба Даунинг-стрит 10 подтвердила факт фотосессии, но отказалась связывать  договор с модным журналом и предстоящий визит премьер-министра в США.

Глава ЦРУ предостерег Трампа от сближения с Россией: молниеносный ответ Москвы
16 января 2017, 03:08
Глава ЦРУ Джон Бреннан

Глава ЦРУ предупредил, что "спонтанность" Трампа способна навредить США.

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Экономика

Названо туристическое направление, наиболее доступное и выгодное для отдыха британцев
16 января 2017, 09:58
Названо туристическое направление, наиболее доступное и выгодное для британцев фото:theguardian.com

«Ценовой барометр» на сайте Post Office Travel Money проверил стоимость отпуска на 44 популярных курортах по всему миру и точно определил, где британцам будет дешевле всего отдохнуть в этом сезоне.

Курс фунта начал снижение на слухах о «жестком Брекзите»
16 января 2017, 06:30
Курс фунта начал снижение на слухах о «жестком Брекзите» фото:bbc.com

После публикации в The Telegraph не подтвержденной официально информации о содержании речи премьер-министра по вопросу Brexit биржа начала игру на понижение.

Ryanair анонсировал новые маршруты из лондонского аэропорта Stansted
15 января 2017, 09:08
Ryanair анонсировал новые маршруты из лондонского аэропорта Stansted фото:irishtimes

Коммерческий директор авиакомпании Ryanair заявил, что появление новых рейсов в расписании не отменяет ранее заявленного сворачивания полетной программы в Великобритании в пользу европейских аэрохабов.

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Происшествия

Грузовой корабль затонул в акватории графства Кент
15 января 2017, 02:51
Грузовой корабль затонул в акватории графства Кент фото:itv.com

Экипаж терпящего бедствие судна еще до прихода спасательной бригады подобрали моряки проходящего мимо корабля.

Thames Barrier был закрыт из-за угрозы наводнения в Лондоне
15 января 2017, 00:03
Thames Barrier был закрыт из-за угрозы наводнения в Лондоне

Прохождение мощного циклона  спровоцировало чрезвычайную ситуацию из-за риска наводнений на восточном побережье Великобритании.

Сотни британцев опоздали на работу: лебедь прогуливался по железнодорожным путям
13 января 2017, 22:55
Лебедь упорно шел по путям около двух миль прямо перед поездом.

Лебедь упорно шел по путям около двух миль прямо перед поездом.

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Общество

Принц Уильям увольняется из медицинской авиации ради службы короне
16 января 2017, 04:10
Принц Уильям увольняется из медицинской авиации ради службы короне фото:express.co.uk

Наследник престола подал заявление об увольнении из вертолетного отряда скорой помощи в связи с передачей ему королевой Елизаветой II новых представительских обязанностей.

Слухи о здоровье королевы развеяны: Ее Величество посетила церковь в Норфолке
15 января 2017, 23:53
Слухи о здоровье королевы развеяны: Ее Величество посетила церковь в Норфолке фото:standard.co.uk

Ее Величество королева Елизавета II в воскресенье, 15 января посетила службу в Церкви Девы Марии  Норфолке.

Пассажиры поезда Southern достойно ответили на непрекращающиеся забастовки профсоюза
15 января 2017, 10:25
Пассажиры поезда Southern достойно ответили на непрекращающиеся забастовки профсоюза фото:theguardian.com

Житель Брайтона инициировал мирную акцию неповиновения в ответ на невыполнение оператором Southern своих обязательств по перевозке пассажиров.

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Культура

Кульминационный эпизод четвертого сезона «Шерлока» слит в интернет до премьеры
15 января 2017, 16:28
Кульминационный эпизод четвертого сезона «Шерлока» слит в интернет до премьеры фото:independent.co.uk

Создатели телесериала обратились к фанатам не делиться ни с кем скачанной серией, если уж она попала им в руки.

В Великобритании впервые пройдет уникальная выставка о блокадном Ленинграде
10 января 2017, 20:58
Выставка Елены Марттилы, посвященная блокаде Ленинграда, в Великобритании

В Великобритании пройдет выставка Елены Марттилы, посвященная блокаде Ленинграда: "ИСКУССТВО И ВЫЖИВАНИЕ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ".

Королевская Академия искусств покажет британцам Русскую Революцию
5 января 2017, 04:46
Королевская Академия искусств покажет британцам Русскую Революцию

The Royal Academy of Arts отметит столетие двух революций в России масштабной экспозицией русской живописи и графики, охватывающей период с 1917 по 1932 год.

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Наука

Фитнес на улицах Лондона повышает риск сердечных заболеваний
18 декабря 2016, 05:47
Фитнес на улицах Лондона повышает риск сердечных заболеваний фото:standard.co.uk

Врачи предупреждают: поездки на велосипеде по Лондону решают проблему пробок, но могут усугубить проблемы со здоровьем.

Британская антарктическая станция будет экстренно перебазирована вглубь континента
7 декабря 2016, 11:38
Британская антарктическая станция будет экстренно перебазирована вглубь континента фото: theguardian.com

Исследовательская станция Halley VI, отвечающая за исследования космической погоды и атмосферных феноменов, оказалась в зоне риска ледяного раскола.

Жительница Великобритании совершила уникальный перелет на параплане с мотором
7 декабря 2016, 10:23
Жительница Великобритании совершила уникальный перелет на параплане с мотором фото; thegurdian.com

Британка Саша Денч пролетела 7000 километров из России в Великобританию, следуя за мигрирующими на зимовку лебедями.  

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Спорт

Паркур официально признан видом спорта в Великобритании
12 января 2017, 22:28
Паркур официально признан видом спорта в Великобритании

Великобритания стала первой страной в мире, официально признавшая паркур спортом.

Человек-паук попытался переломить исход матча Кубка Англии
7 января 2017, 19:49
Человек-паук попытался остановить матч Кубка Англии

Неожиданное появление на футбольном поле Человека-паука чуть было не оказалось препятствием для завершения матча между футбольными клубами "Манчестер Сити" и "Вест Хэм".

Мо Фарах и Энди Маррэй пройдут обряд посвящения в рыцари
31 декабря 2016, 05:21
Мо Фарах и Энди Маррэй пройдут обряд посвящения в рыцари фото:heraldscotland

В новогоднем титульном листе Ее Величества особое внимание уделено героям Олимпийских игр в Рио.

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Наш Лондон

Бесплатные и доступные развлечения в Лондоне: 16-22 января
16 января 2017, 11:33
Бесплатные и доступные развлечения в Лондоне: 16-22 января

Анонс культурных и развлекательных мероприятий, посещение которых обойдется не дороже 5 фунтов стерлингов.

Экскурсионный автобус для фанатов-собаководов и их питомцев объедет центр Лондона
15 января 2017, 02:56
Экскурсионный автобус для фанатов-собаководов и их питомцев объедет центр Лондона фото:itv.com

Всего  на четыре дня в Лондоне появится экскурсионный маршрут,  посвященный собакам и собачникам; это единственный автобусный тур в городе, который не только не запрещает, но и призывает  брать с собой животных.

Лондонских водителей будут штрафовать за оставленный включенным двигатель
14 января 2017, 00:28
Лондонских водителей будут штрафовать за оставленный включенным двигатель фото:standard.co.uk

Оставление заведенным  более чем на минуту двигателя при парковке автомобиля в центре города станет административным нарушением с 4 февраля.

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Шотландия

В Шотландии завершается работа над законопроектом о повторном референдуме
4 января 2017, 10:31
В Шотландии завершается работа над законопроектом о повторном референдуме фото:bbc.com

Проект закона о новом референдуме о независимости Шотландии представлен на публичных консультациях, но идея выхода из Соединенного королевства находит все меньше поддержки в народе.

Оркнейские острова могут заявить о независимости от Соединенного королевства
3 января 2017, 11:44
Оркнейские острова могут заявить о независимости от Соединенного королевства фото:independent.co.uk

Большинство депутатов Совета Оркнейских островов проголосовали за то, чтобы разработать программу получения максимальной автономии и самоопределения после того как Соединенное королевство выйдет из Европейского союза.

Правительство Шотландии запустило программу раздачи «бэби-боксов» в помощь матерям
2 января 2017, 04:12
Правительство Шотландии запустило программу раздачи «бэби-боксов» фото:heraldscotlnd

С 1 января 2017 года каждый новорожденный ребенок в Шотландии получает от правительства коробку с полезными вещами на каждый день.

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