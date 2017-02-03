Глава Центробанка Марк Карни признал, что прогноз роста экономики, сделанный в ноябре 2016 года, был излишне пессимистичен.
Министр обороны заявил, что попытка провести повторный референдум о независимости Шотландии в свете Brexit будет признана нелегитимной.
Популистская риторика бывшего лидера UKIP впервые была посрамлена в Европарламенте в неформальном и хулиганском стиле.
Мария Захарова сообщила об очередной травле российских СМИ властями Великобритании.
Премьер-министр Великобритании прибыла на очередной саммит Евросоюза, который на этот раз проводится на Мальте, с намерением мотивировать или принудить страны НАТО аккуратно платить членские взносы в организацию.
Вслед за кабачками цукини жертвой холодной зимы в Европе стал листовой салат, и магазины вынуждены ограничивать его предложение покупателям.
За январь 2017 года стоимость литра топлива на заправках увеличилась в среднем на два пенса.
Сотни туристов, включая лондонцев, находились в Париже в Лувре сегодня после того, как злоумышленник с мачете попытался совершить нападение на людей.
На юго-запад Великобритании обрушился мощный шторм: прогноз погоды на выходные оставляет желать лучшего.
Повреждение подземного электрического кабеля привело к отключению нескольких районов более чем на час.
Профсоюз RMT отменил две забастовки, которые могли парализовать Лондон в час-пик в воскресенье, понедельник и вторник.
Метеобюро Великобритании изменило регион штормового предупреждения и продлило его действие.
Великобритания не пойдет по пути большинства стран ЕС, запрещающих женщинам, исповедующим ислам, появляться в общественных местах в платках, полностью закрывающих волосы и шею.
В мае этого года в Киев поедет валлийская певица, бывшая участница шоу X Factor Люси Джонс.
Обладатель премии BAFTA за выдающийся вклад в британское кино, актер, чья карьера охватила шесть десятилетий, скончался в возрасте 77 лет в своем доме в Норфолке.
В рамках проекта Music Giants Special Stamp Королевская почтовая служба решила почтить память культового музыканта, умершего от рака в январе прошлого года.
Исследователи выяснили, что невыносимость некоторых звуков связана с аномалией мозга человека.
Несмотря на огромное разнообразие пород и индивидуальные особенности характера поведение всех кошек определяется от рождения одним из пяти темпераментов.
Врачи предупреждают: поездки на велосипеде по Лондону решают проблему пробок, но могут усугубить проблемы со здоровьем.
Бессменный владелец знаменитого бренда не отходит полностью отдел, но передает пост президента топ-менеджеру компании Liberty Media.
Очередной турнир Australian Open знаменовался потерей ведущих ракеток мира в первых кругах розыгрыша.
Великобритания стала первой страной в мире, официально признавшая паркур спортом.
В Гринвиче, рядом с ареной O2 появится необычный небоскреб с несимметричными пиками по проекту испанского архитектора Santiago Calatrava.
Лондон вошел в число городов, где мобильный сервис не только позволяет найти частного водителя, но и заказать доставку ресторанной еды на дом и в офис.
Лондонские даблдекеры последнего поколения, известные также как «Борис-басы», выводятся из эксплуатации из-за проблемы в программном обеспечении.
Во время встречи с активистами лейбористской партии в Глазго Джереми Корбин сделал заявление, вызвавшее бурю негодования в рядах правящей партии.
Проект закона о новом референдуме о независимости Шотландии представлен на публичных консультациях, но идея выхода из Соединенного королевства находит все меньше поддержки в народе.