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Главное

Как не сказать ничего в тысячах слов: Тереза Мэй дала интервью телеканалу Sky
9 января 2017, 06:33
Как не сказать ничего в тысячах слов: Тереза Мэй дала интервью телеканалу Sky фото:youtube

Тереза Мэй выступила в воскресной программе Sophy Ridge on Sunday, в ходе которой отвергла претензии в неразберихе в кабинете министров по поводу Brexit, но так и не дала внятных ответов на вопросы относительно условий выхода из ЕС.

В Британии разгорелся скандал: израильский дипломат назвал Бориса Джонсона идиотом
8 января 2017, 12:35
Борис Джонсон

Израильский дипломат назвал главу МИД Британии Джонсона «полезным идиотом».

Новые национальные законы Великобритании: что изменится в 2017 году
8 января 2017, 10:25
Новые национальные законы Великобритании: что изменится в 2017 году

Ряд принятых в 2016 году значимых экономических и социальных законов вступают в силу в первой половине 2017 года.

Политика

Как не сказать ничего в тысячах слов: Тереза Мэй дала интервью телеканалу Sky
9 января 2017, 06:33
Как не сказать ничего в тысячах слов: Тереза Мэй дала интервью телеканалу Sky фото:youtube

Тереза Мэй выступила в воскресной программе Sophy Ridge on Sunday, в ходе которой отвергла претензии в неразберихе в кабинете министров по поводу Brexit, но так и не дала внятных ответов на вопросы относительно условий выхода из ЕС.

Обама пожаловался на неожиданные действия России и рассказал, что Москва намерена сделать с Европой
9 января 2017, 03:06
Барак Обама

Обама не согласился с тем, что недооценил Путина.

Борис Джонсон прибыл в США для встречи с командой Трампа
9 января 2017, 02:59
Борис Джонсон прибыл в США для встречи с командой Трампа фото:bbc.com

В рамках первого дипломатического контакта с новой администрацией Белого дома глава британского МИДа проведет встречи с советником и стратегом Дональда Трампа.

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Экономика

Тысячам британцев грозит штраф за незадекларированный доход от eBay и Airbnb
9 января 2017, 09:18
Тысячам британцев грозит штраф за незадекларированный доход от eBay и Airbnb фото:thesun.co.uk

HMRC напоминает, что срок уплаты налога на доходы за 2015 год истекает 31 января 2017 года и предупреждает, что знает о налогоплательщиках больше, чем им бы того хотелось.

Фунт стерлингов за год полегчал на 20% к основным мировым валютам
9 января 2017, 08:27
Фунт стерлингов за год полегчал на 20% к основным мировым валютам фото:belfasttelegraph.co,uk

Аналитики банка Lloyds сравнили годовую динамику курсов шестидесяти мировых валют по отношению друг к другу.

Секретный план британского правительства: заменить фармацевтов менее квалифицированными специалистами
8 января 2017, 22:12
Аптечным техникам разрешать готовить лекарственные препараты по рецепту

Правительство планирует сократить фармацевтические расходы.

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Происшествия

Больницы NHS в Лондоне предупреждают о дефиците коек из-за вспышки зимних инфекций
7 января 2017, 07:53
Больницы NHS в Лондоне предупреждают о дефиците мест фото:standard.co/uk

В период между Рождеством и Новым годом в двух крупных лондонских больницах полностью закончились свободные места, постоянный дефицит коек испытывают десятки медучреждений.

В Северном Йоркшире зарегистрировано землетрясение
3 января 2017, 23:21
В Северном Йоркшире зарегистрировано землетрясение фото:independent.co.uk

Эпицентр подземного толчка находился в море, в ста шестидесяти километрах от Скарборо.

Посетители музея V&A эвакуированы из-за угрозы теракта
3 января 2017, 18:19
Посетители музея V&A эвакуированы из-за угрозы теракта фото:instagram

Дороги вокруг Музея Виктории и Альберта  были перекрыты в третьем часу дня, сотни посетителей выведены на улицу, сотрудники полиции проверили здание на предмет закладки взрывного устройства.

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Общество

Британские синоптики предупредили о предстоящем резком похолодании
9 января 2017, 01:45
Британские синоптики предупредили о предстоящем резком похолодании фото:twitter metoffice

Волна арктического холода накроет Великобританию в пятницу, возможно установление временного снежного покрова по всей стране.

Королева Елизавета II впервые после долгой болезни появилась на публике
8 января 2017, 23:47
Королева Елизавета II впервые после долгой болезни появилась на публике фото:dailymail.co.uk

Отсутствие Ее Величества на Рождественской и Новогодней церковных мессах стали поводом для спекуляций в «желтой прессе» и социальных сетях.

Новые национальные законы Великобритании: что изменится в 2017 году
8 января 2017, 10:25
Новые национальные законы Великобритании: что изменится в 2017 году

Ряд принятых в 2016 году значимых экономических и социальных законов вступают в силу в первой половине 2017 года.

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Культура

Королевская Академия искусств покажет британцам Русскую Революцию
5 января 2017, 04:46
Королевская Академия искусств покажет британцам Русскую Революцию

The Royal Academy of Arts отметит столетие двух революций в России масштабной экспозицией русской живописи и графики, охватывающей период с 1917 по 1932 год.

В Саутбэнк-Центре сыграют Прокофьева
2 января 2017, 23:33
В Саутбэнк-Центре сыграют Прокофьева

14 января 2017 года концертный зал Royal Festival Hall примет на своей сцене пермский оркестр MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса в благотворительном концерте в пользу фонда «Подари жизнь».

Куда пойти в Лондоне в 2017 году: Выставки, фестивали, соревнования
2 января 2017, 03:38
Куда пойти в Лондоне в 2017 году: Выставки, фестивали, соревнования

Анонс важных культурных событий, которые можно будет посетить в Лондоне в течение года.

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Наука

Фитнес на улицах Лондона повышает риск сердечных заболеваний
18 декабря 2016, 05:47
Фитнес на улицах Лондона повышает риск сердечных заболеваний фото:standard.co.uk

Врачи предупреждают: поездки на велосипеде по Лондону решают проблему пробок, но могут усугубить проблемы со здоровьем.

Британская антарктическая станция будет экстренно перебазирована вглубь континента
7 декабря 2016, 11:38
Британская антарктическая станция будет экстренно перебазирована вглубь континента фото: theguardian.com

Исследовательская станция Halley VI, отвечающая за исследования космической погоды и атмосферных феноменов, оказалась в зоне риска ледяного раскола.

Жительница Великобритании совершила уникальный перелет на параплане с мотором
7 декабря 2016, 10:23
Жительница Великобритании совершила уникальный перелет на параплане с мотором фото; thegurdian.com

Британка Саша Денч пролетела 7000 километров из России в Великобританию, следуя за мигрирующими на зимовку лебедями.  

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Спорт

Человек-паук попытался переломить исход матча Кубка Англии
7 января 2017, 19:49
Человек-паук попытался остановить матч Кубка Англии

Неожиданное появление на футбольном поле Человека-паука чуть было не оказалось препятствием для завершения матча между футбольными клубами "Манчестер Сити" и "Вест Хэм".

Мо Фарах и Энди Маррэй пройдут обряд посвящения в рыцари
31 декабря 2016, 05:21
Мо Фарах и Энди Маррэй пройдут обряд посвящения в рыцари фото:heraldscotland

В новогоднем титульном листе Ее Величества особое внимание уделено героям Олимпийских игр в Рио.

FIFA оштрафовала сборные Англии и Шотландии за маковые повязки
19 декабря 2016, 16:52
FIFA оштрафовала сборные Англии и Шотландии за маковые повязки фото:independent.co.uk

Проявление патриотических чувств, расцененное как неуважение к авторитету Футбольной ассоциации, будет стоить британским командам 50 000 фунтов стерлингов.

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Наш Лондон

Бесплатные и доступные развлечения в Лондоне: 9-15 января
9 января 2017, 09:58
Бесплатные и доступные развлечения в Лондоне: 9-15 января

Анонс культурных и развлекательных мероприятий, посещение которых обойдется не дороже 5 фунтов стерлингов.

Станции метро в центральной части Лондона закроются в 18:00
8 января 2017, 16:46
Станции метро в центральной части Лондона закроются в 18:00 фото:independent.co.uk

Департамент транспорта мэрии Лондона (TfL) предупредил о значительном ограничении обслуживания маршрутной схемы метрополитена вечером в воскресенье и в течение всего понедельника.

Тысячи лондонцев смогут снова почувствовать себя детьми
6 января 2017, 19:59
Крупнейшая в мире надувная полоса препятствий приедет в Лондон.

Крупнейшая в мире надувная полоса препятствий приедет в Лондон.

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Шотландия

В Шотландии завершается работа над законопроектом о повторном референдуме
4 января 2017, 10:31
В Шотландии завершается работа над законопроектом о повторном референдуме фото:bbc.com

Проект закона о новом референдуме о независимости Шотландии представлен на публичных консультациях, но идея выхода из Соединенного королевства находит все меньше поддержки в народе.

Оркнейские острова могут заявить о независимости от Соединенного королевства
3 января 2017, 11:44
Оркнейские острова могут заявить о независимости от Соединенного королевства фото:independent.co.uk

Большинство депутатов Совета Оркнейских островов проголосовали за то, чтобы разработать программу получения максимальной автономии и самоопределения после того как Соединенное королевство выйдет из Европейского союза.

Правительство Шотландии запустило программу раздачи «бэби-боксов» в помощь матерям
2 января 2017, 04:12
Правительство Шотландии запустило программу раздачи «бэби-боксов» фото:heraldscotlnd

С 1 января 2017 года каждый новорожденный ребенок в Шотландии получает от правительства коробку с полезными вещами на каждый день.

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