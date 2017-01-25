Законодательный акт об имплементации Статьи 50, запускающей процедуру Brexit, будет подготовлен и представлен парламенту в течение ближайших дней, - заявил Дэвид Дэвис.
Во время ток-шоу Эндрю Марра Тереза Мэй трижды уклонилась от ответа на вопрос, знала ли она об улетевшей в США ракете Trident; позже администрация Даунинг-стрит 10 прояснила ситуацию.
Независимые юристы и правозащитные организации одержали победу над кабинетом министров Терезы Мэй.
Генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал высказывание Майкла Фэллона, министра обороны Великобритании, о сопровождении российского корабля "Адмирал Кузнецов"
Один из ведущих банков в британской финансовой системе анонсировал проведение программы реструктуризации в целях снижения издержек.
Журналистское расследование выявило, что британские компании, не выведшие производство одежды масс-маркет в страны Третьего мира, платят работникам на родине нищенские зарплаты ниже прожиточного минимума.
Сегодня вечером и полный день в четверг движение поездов будет ограничено или частично прекращено на двух линиях метрополитена.
На шоссе А4042 в районе Абергавенни перевернулась фура, груженная канистрами с пальмовым маслом.
Пассажиры Доклендского легкого метро оказались в западне, когда поезд остановился в туннеле под рекой и простоял там больше часа.
Авария на железнодорожных путях юго-восточного направления случилась в 05:48, спровоцировав отмену, задержку или изменение маршрута десятков электричек.
Двое учащихся оказались на грани жизни и смерти в результате непродуманного спортивного эксперимента.
Неправительственная организация End Deportations оккупировала рекламные блоки в вагонах лондонской подземки, чтобы рассказать лондонцам о тайной политике массовой депортации «цветных», проводимой правительством тори.
По мнению большинства респондентов соцопроса, работники жизненно важных отраслей, таких как медицина и транспорт, не имеют права подвергать опасности жизни и благополучие простых граждан.
В Национальной галерее выставлены копии художественных объектов, вошедших в шорт-лист конкурса на право занять Четвертый постамент Трафальгарской площади в 2018 и 2020 году.
Заключительная серия четвертого сезона собрала самую маленькую телевизионную аудиторию за все время существования сериала.
Создатели телесериала обратились к фанатам не делиться ни с кем скачанной серией, если уж она попала им в руки.
Врачи предупреждают: поездки на велосипеде по Лондону решают проблему пробок, но могут усугубить проблемы со здоровьем.
Исследовательская станция Halley VI, отвечающая за исследования космической погоды и атмосферных феноменов, оказалась в зоне риска ледяного раскола.
Британка Саша Денч пролетела 7000 километров из России в Великобританию, следуя за мигрирующими на зимовку лебедями.
Бессменный владелец знаменитого бренда не отходит полностью отдел, но передает пост президента топ-менеджеру компании Liberty Media.
Очередной турнир Australian Open знаменовался потерей ведущих ракеток мира в первых кругах розыгрыша.
Великобритания стала первой страной в мире, официально признавшая паркур спортом.
Анонс культурных и развлекательных мероприятий, посещение которых обойдется не дороже 5 фунтов стерлингов.
За неделю до наступления Нового года по лунному календарю в парке Чизик-Хауса открылась экспозиция, в полной мере раскрывающая китайскую традицию создания фигурных расписных фонариков.
Ветка метрополитена Northern будет протянута до Баттерси через Найн-Эльмс к 2020-му году.
Во время встречи с активистами лейбористской партии в Глазго Джереми Корбин сделал заявление, вызвавшее бурю негодования в рядах правящей партии.
Проект закона о новом референдуме о независимости Шотландии представлен на публичных консультациях, но идея выхода из Соединенного королевства находит все меньше поддержки в народе.
Большинство депутатов Совета Оркнейских островов проголосовали за то, чтобы разработать программу получения максимальной автономии и самоопределения после того как Соединенное королевство выйдет из Европейского союза.