Комитет по парламентским петициям определил дату обсуждения вопроса о запрете государственного визита президента США в Лондон по факту подтверждения законной силы двух петиций противоположного содержания.
Шотландия поставила ультиматум Великобритании по Brexit.
Мощный циклон с северо-запада Атлантики дойдет до Великобритании в пятницу; ожидается усиление ветра до 130 км/ч.
Президент Дональд Трамп был обвинен политиками Европы в использовании Великобритании в качестве «троянского коня» в тайном стремлении уничтожить Европейский Союз.
Во вторник заседание депутатов парламента продлится до полуночи, а в среду состоится голосования по законопроекту, определяющему порядок вхождения Соединенного королевства в процесс Brexit.
Расходы на государственное здравоохранение будут сокращены, несмотря на то, что даже нынешний уровень финансирования врачи называют гуманитарной катастрофой.
Британская финансовая система усиливает защиту сбережений вкладчиков на случай краха коммерческих банков.
Китайская компания Geely, владеющая эксклюзивным патентом на производство автомобилей для официального лондонского такси, планирует экспансию на континент.
12 лебедей королевы были расстреляны неизвестными возле Виндзорского замка.
Установлены несколько случаев заражения собак смертельной болезнью известной как Alabama Rot.
900 человек были эвакуированы со станции London Bridge после обнаружения воспламенения под эскалатором.
Победа отца семилетней девочки в судебной тяжбе о праве вывоза ребенка на отдых в течение семестра была промежуточной и может быть пересмотрена.
Молодые люди, на протяжении недели проживавшие в пустующем особняке в Белгравии, настаивали, что в условиях острого дефицита жилья в Лондоне нужно обязать собственников инвестиционной недвижимости делиться кровом с бездомными.
Ассоциация британских парковок заказала сравнительное исследование доступности мест для стоянки автомобилей в разных городах Соединенного королевства.
В мае этого года в Киев поедет валлийская певица, бывшая участница шоу X Factor Люси Джонс.
Обладатель премии BAFTA за выдающийся вклад в британское кино, актер, чья карьера охватила шесть десятилетий, скончался в возрасте 77 лет в своем доме в Норфолке.
В рамках проекта Music Giants Special Stamp Королевская почтовая служба решила почтить память культового музыканта, умершего от рака в январе прошлого года.
Врачи предупреждают: поездки на велосипеде по Лондону решают проблему пробок, но могут усугубить проблемы со здоровьем.
Исследовательская станция Halley VI, отвечающая за исследования космической погоды и атмосферных феноменов, оказалась в зоне риска ледяного раскола.
Британка Саша Денч пролетела 7000 километров из России в Великобританию, следуя за мигрирующими на зимовку лебедями.
Бессменный владелец знаменитого бренда не отходит полностью отдел, но передает пост президента топ-менеджеру компании Liberty Media.
Очередной турнир Australian Open знаменовался потерей ведущих ракеток мира в первых кругах розыгрыша.
Великобритания стала первой страной в мире, официально признавшая паркур спортом.
Лондон вошел в число городов, где мобильный сервис не только позволяет найти частного водителя, но и заказать доставку ресторанной еды на дом и в офис.
Лондонские даблдекеры последнего поколения, известные также как «Борис-басы», выводятся из эксплуатации из-за проблемы в программном обеспечении.
Десятки тысяч жителей столицы и туристов присоединились к параду в Чайнатауне и на Трафальгарской площади, чтобы отметить наступление года Петуха по лунному календарю.
Во время встречи с активистами лейбористской партии в Глазго Джереми Корбин сделал заявление, вызвавшее бурю негодования в рядах правящей партии.
Проект закона о новом референдуме о независимости Шотландии представлен на публичных консультациях, но идея выхода из Соединенного королевства находит все меньше поддержки в народе.
Большинство депутатов Совета Оркнейских островов проголосовали за то, чтобы разработать программу получения максимальной автономии и самоопределения после того как Соединенное королевство выйдет из Европейского союза.