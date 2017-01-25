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Главное

Решение Верховного суда не приведет к переносу сроков Брекзита
25 января 2017, 09:30
Решение Верховного суда не приведет к переносу сроков Брекзита фото:express.co.uk

Законодательный акт об имплементации Статьи 50, запускающей процедуру Brexit, будет подготовлен и представлен парламенту в течение ближайших дней, - заявил Дэвид Дэвис.

Запуск ядерной ракеты с британской подлодки в сторону США был замолчан по просьбе Обамы
24 января 2017, 21:27
Запуск ядерной ракеты с британской подлодки в сторону США был замолчан по просьбе Обамы

Во время ток-шоу Эндрю Марра Тереза Мэй трижды уклонилась от ответа на вопрос, знала ли она об улетевшей в США ракете Trident; позже администрация Даунинг-стрит 10 прояснила ситуацию.

Верховный суд определил порядок вхождения Великобритании в Брекзит
24 января 2017, 10:50
Верховный суд определил порядок вхождения Великобритании в Брекзит фото:independent.co.uk

Независимые юристы и правозащитные организации одержали победу над кабинетом министров Терезы Мэй.

Политика

Минобороны России резко ответило Фэллону на его грубость про "Адмирала Кузнецова"
25 января 2017, 22:26
Резкий ответ российского министерства обороны министру обороны Великобритании

Генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал высказывание Майкла Фэллона, министра обороны Великобритании, о сопровождении российского корабля "Адмирал Кузнецов"

Решение Верховного суда не приведет к переносу сроков Брекзита
25 января 2017, 09:30
Решение Верховного суда не приведет к переносу сроков Брекзита фото:express.co.uk

Законодательный акт об имплементации Статьи 50, запускающей процедуру Brexit, будет подготовлен и представлен парламенту в течение ближайших дней, - заявил Дэвид Дэвис.

Запуск ядерной ракеты с британской подлодки в сторону США был замолчан по просьбе Обамы
24 января 2017, 21:27
Запуск ядерной ракеты с британской подлодки в сторону США был замолчан по просьбе Обамы

Во время ток-шоу Эндрю Марра Тереза Мэй трижды уклонилась от ответа на вопрос, знала ли она об улетевшей в США ракете Trident; позже администрация Даунинг-стрит 10 прояснила ситуацию.

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Экономика

Банк HSBC закроет шестьдесят два отделения по всей Великобритании
26 января 2017, 06:28
Банк HSBC закроет шестьдесят два отделения по всей Великобритании фото:reuters

Один из ведущих банков в британской финансовой системе анонсировал проведение программы реструктуризации в целях снижения издержек.

Британские производители одежды уличены в незаконно низкой оплате труда рабочих
25 января 2017, 08:57
Британские производители одежды уличены в незаконно низкой оплате труда рабочих фото:dailymail.co.uk

Журналистское расследование выявило, что британские компании, не выведшие производство одежды масс-маркет в страны Третьего мира, платят работникам на родине нищенские зарплаты ниже прожиточного минимума.

RMT организует новую забастовку работников метро в Лондоне
25 января 2017, 04:40
RMT организует новую забастовку работников метро в Лондоне

Сегодня вечером и полный день в четверг движение поездов будет ограничено или частично прекращено на двух линиях метрополитена.

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Происшествия

Трасса в Уэльсе превратилась в каток из-за пролитого растительного масла
26 января 2017, 00:01
Трасса в Уэльсе превратилась в каток из-за пролитого растительного масла фото:walesonline.co.uk

На шоссе А4042 в районе Абергавенни перевернулась фура, груженная канистрами с пальмовым маслом.

Пассажиры поезда DLR оказались заблокированы в туннеле под Темзой
25 января 2017, 04:50
Пассажиры поезда DLR оказались заблокированы в туннеле под Темзой

Пассажиры Доклендского легкого метро оказались в западне, когда поезд остановился в туннеле  под рекой и простоял там больше часа.

Сход с рельсов вагонов товарняка в Луишеме спровоцировал хаос на юго-восточном направлении
24 января 2017, 19:24
Сход с рельсов вагонов товарняка в Луишеме спровоцировал хаос на юго-восточном направлении фото:twitter

Авария на железнодорожных путях юго-восточного направления случилась в 05:48, спровоцировав отмену, задержку или изменение маршрута десятков электричек.

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Общество

Университет Нортумбрии оштрафован за студентов, пострадавших от передозировки кофеина
26 января 2017, 07:20
Университет Нортумбрии оштрафован за студентов, пострадавших от передозировки кофеина фото:itv.com

Двое учащихся оказались на грани жизни и смерти в результате непродуманного спортивного эксперимента.

Правозащитники незаконно захватили рекламные площади в вагонах лондонского метро
26 января 2017, 04:21
Правозащитники незаконно захватили рекламные площади в вагонах лондонского метро

Неправительственная организация End Deportations оккупировала рекламные блоки в вагонах лондонской подземки, чтобы рассказать лондонцам о тайной политике массовой депортации «цветных», проводимой правительством тори.

Жители Лондона требуют ограничить профсоюзы в праве на проведение забастовок
25 января 2017, 23:41
Жители Лондона требуют ограничить профсоюзы в праве на проведение забастовок фото:standard.co.uk

По мнению большинства респондентов соцопроса, работники жизненно важных отраслей, таких как медицина и транспорт, не имеют права подвергать опасности жизни и благополучие простых граждан.

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Культура

Названы новые претенденты на Четвертый постамент Трафальгарской площади
20 января 2017, 02:42
Названы новые претенденты на Четвертый постамент Трафальгарской площади фото:dailymail.co.uk

В Национальной галерее выставлены копии художественных объектов, вошедших в шорт-лист конкурса на право занять Четвертый постамент Трафальгарской площади в 2018 и 2020 году.

Последний эпизод «Шерлока» провалился в телевизионном эфире
18 января 2017, 06:56
Последний эпизод «Шерлока» провалился в телевизионном эфире фото:bbc

Заключительная серия четвертого сезона собрала самую маленькую телевизионную аудиторию за все время существования сериала.

Кульминационный эпизод четвертого сезона «Шерлока» слит в интернет до премьеры
15 января 2017, 16:28
Кульминационный эпизод четвертого сезона «Шерлока» слит в интернет до премьеры фото:independent.co.uk

Создатели телесериала обратились к фанатам не делиться ни с кем скачанной серией, если уж она попала им в руки.

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Наука

Фитнес на улицах Лондона повышает риск сердечных заболеваний
18 декабря 2016, 05:47
Фитнес на улицах Лондона повышает риск сердечных заболеваний фото:standard.co.uk

Врачи предупреждают: поездки на велосипеде по Лондону решают проблему пробок, но могут усугубить проблемы со здоровьем.

Британская антарктическая станция будет экстренно перебазирована вглубь континента
7 декабря 2016, 11:38
Британская антарктическая станция будет экстренно перебазирована вглубь континента фото: theguardian.com

Исследовательская станция Halley VI, отвечающая за исследования космической погоды и атмосферных феноменов, оказалась в зоне риска ледяного раскола.

Жительница Великобритании совершила уникальный перелет на параплане с мотором
7 декабря 2016, 10:23
Жительница Великобритании совершила уникальный перелет на параплане с мотором фото; thegurdian.com

Британка Саша Денч пролетела 7000 километров из России в Великобританию, следуя за мигрирующими на зимовку лебедями.  

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Спорт

Берни Экклстоун ушел в отставку с поста президента Formula1
25 января 2017, 07:22
Берни Экклстоун ушел в отставку с поста президента Formula1 фото:standard.co.uk

Бессменный владелец знаменитого бренда не отходит полностью отдел, но передает пост президента топ-менеджеру компании Liberty Media.

Энди Маррэй потерпел сенсационное поражение на турнире Australian Open
22 января 2017, 09:21
Энди Маррэй потерпел сенсационное поражение на турнире Australian Open фото:dailymail.co.uk

Очередной турнир Australian Open знаменовался потерей ведущих ракеток мира в первых кругах розыгрыша.

Паркур официально признан видом спорта в Великобритании
12 января 2017, 22:28
Паркур официально признан видом спорта в Великобритании

Великобритания стала первой страной в мире, официально признавшая паркур спортом.

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Наш Лондон

Бесплатные и доступные развлечения в Лондоне: 23-29 января
23 января 2017, 13:13
Бесплатные и доступные развлечения в Лондоне: 23-29 января

Анонс культурных и развлекательных мероприятий, посещение которых обойдется не дороже 5 фунтов стерлингов.

В парке Chiswick House Garden стартовал Фестиваль китайских фонариков
23 января 2017, 02:08
В парке Chiswick House Garden стартовал Фестиваль китайских фонариков фото:londonist.com

За неделю до наступления Нового года по лунному календарю в парке Чизик-Хауса открылась экспозиция, в полной мере раскрывающая китайскую традицию создания фигурных расписных фонариков.

Работы по продлению линии метро Northern в Лондоне начнутся в марте
22 января 2017, 22:43
Работы по продлению линии метро Northern в Лондоне начнутся в марте фото:itv.com

Ветка метрополитена Northern будет протянута до Баттерси  через Найн-Эльмс к 2020-му году.

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Шотландия

Шотландия не может себе позволить независимости, - Джереми Корбин
22 января 2017, 08:35
Шотландия не может себе позволить независимости, - Джереми Корбин фото:theguardian.com

Во время встречи с активистами лейбористской партии в Глазго Джереми Корбин сделал заявление, вызвавшее бурю негодования в рядах правящей партии.

В Шотландии завершается работа над законопроектом о повторном референдуме
4 января 2017, 10:31
В Шотландии завершается работа над законопроектом о повторном референдуме фото:bbc.com

Проект закона о новом референдуме о независимости Шотландии представлен на публичных консультациях, но идея выхода из Соединенного королевства находит все меньше поддержки в народе.

Оркнейские острова могут заявить о независимости от Соединенного королевства
3 января 2017, 11:44
Оркнейские острова могут заявить о независимости от Соединенного королевства фото:independent.co.uk

Большинство депутатов Совета Оркнейских островов проголосовали за то, чтобы разработать программу получения максимальной автономии и самоопределения после того как Соединенное королевство выйдет из Европейского союза.

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