Активисты общественных организаций призывают отменить официальный прием президента США в Букингемском дворце, считая его унизительным для Ее Величества королевы Елизаветы II.
В начале февраля работники лондонского метрополитена проведут две забастовки по нетипичному расписанию, продолжая протесты против закрытия билетных касс на станциях.
Лондонская Ассамблея намерена ввести городской «кроватный налог», аналогичный туристическому налогу, действующему во многих наиболее посещаемых городах мира.
Российские дипломаты обвиняют британское издание ВВС в публикации некорректной информации.
Представитель МИД России на своей странице в Facebook пригласила желающих поучаствовать в конкурсе карикатур на главу британского МИД.
Решение об изменении траектории посадки самолетов в «единственном лондонском аэропорту, который действительно в Лондоне», вопреки ожиданиям, не улучшило экологическую обстановку в прилегающих районах.
Руководство телеканала пошло на особые меры по удержанию доли рынка в борьбе с текучкой аудитории.
На шоссе А4042 в районе Абергавенни перевернулась фура, груженная канистрами с пальмовым маслом.
Пассажиры Доклендского легкого метро оказались в западне, когда поезд остановился в туннеле под рекой и простоял там больше часа.
Авария на железнодорожных путях юго-восточного направления случилась в 05:48, спровоцировав отмену, задержку или изменение маршрута десятков электричек.
В начале февраля Елизавета II отметит очередную юбилейную дату – шестидесятипятилетие царствования на британском престоле.
Принцы Уильям и Гарри решили почтить память своей матери, погибшей двадцать лет назад, установив ее скульптуру в парке фамильной резиденции.
Ее Величество посетила Университет Ист-Англии, где развернута экспозиция, посвященная острову Фиджи.
В мае этого года в Киев поедет валлийская певица, бывшая участница шоу X Factor Люси Джонс.
Обладатель премии BAFTA за выдающийся вклад в британское кино, актер, чья карьера охватила шесть десятилетий, скончался в возрасте 77 лет в своем доме в Норфолке.
В рамках проекта Music Giants Special Stamp Королевская почтовая служба решила почтить память культового музыканта, умершего от рака в январе прошлого года.
Врачи предупреждают: поездки на велосипеде по Лондону решают проблему пробок, но могут усугубить проблемы со здоровьем.
Исследовательская станция Halley VI, отвечающая за исследования космической погоды и атмосферных феноменов, оказалась в зоне риска ледяного раскола.
Британка Саша Денч пролетела 7000 километров из России в Великобританию, следуя за мигрирующими на зимовку лебедями.
Бессменный владелец знаменитого бренда не отходит полностью отдел, но передает пост президента топ-менеджеру компании Liberty Media.
Очередной турнир Australian Open знаменовался потерей ведущих ракеток мира в первых кругах розыгрыша.
Великобритания стала первой страной в мире, официально признавшая паркур спортом.
Знаменитая оранжерея Кью проведет индийский цветочный фестиваль, главной темой которого станут изысканные и экзотические орхидеи.
Теперь водителям дизельных авто придется дважды подумать, стоит ли ехать в центр Лондона.
Руководство Сити объединилось с Network Rail и сетевыми кофейням в стремлении предотвратить ежегодное загрязнение окружающей среды миллионами плохо разлагающихся одноразовых стаканов для кофе.
Во время встречи с активистами лейбористской партии в Глазго Джереми Корбин сделал заявление, вызвавшее бурю негодования в рядах правящей партии.
Проект закона о новом референдуме о независимости Шотландии представлен на публичных консультациях, но идея выхода из Соединенного королевства находит все меньше поддержки в народе.
Большинство депутатов Совета Оркнейских островов проголосовали за то, чтобы разработать программу получения максимальной автономии и самоопределения после того как Соединенное королевство выйдет из Европейского союза.