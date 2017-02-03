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Главное

Банк Англии улучшил экономический прогноз Брекзит
3 февраля 2017, 13:13
Банк Англии улучшил экономический прогноз Брекзит фото:independent

Глава Центробанка Марк Карни признал, что прогноз роста экономики, сделанный в ноябре 2016 года, был излишне пессимистичен.

Правительство заблокирует новый референдум в Шотландии, - Майкл Фэллон
3 февраля 2017, 06:47
Правительство заблокирует новый референдум в Шотландии, - Майкл Фэллон фото:theguardian.com

Министр обороны заявил, что попытка провести повторный референдум о независимости Шотландии в свете Brexit  будет признана нелегитимной.

«Он вам врет»: Депутат-лейборист устроил демарш против Фаража в Европарламенте
3 февраля 2017, 04:14
«Он вам врет»: Депутат-лейборист устроил демарш против Фаража в Европарламенте фото: standard.co.uk

Популистская риторика бывшего лидера UKIP впервые была посрамлена в Европарламенте  в неформальном и хулиганском стиле.

Политика

Мария Захарова прокомментировала нападки Великобритании на российские СМИ
3 февраля 2017, 19:21
сообщила об очередной травле российских СМИ властями Великобритании

Мария Захарова сообщила об очередной травле российских СМИ властями Великобритании.

Европа отказала Терезе Мэй в роли посредника для налаживания отношений с Трампом
3 февраля 2017, 13:50
Европа отказала Терезе Мэй в роли посредника для налаживания отношений с Трампом фото:independent

Премьер-министр Великобритании прибыла на очередной саммит Евросоюза, который на этот раз проводится на Мальте, с намерением мотивировать или принудить страны НАТО аккуратно платить членские взносы в организацию.

«Он вам врет»: Депутат-лейборист устроил демарш против Фаража в Европарламенте
3 февраля 2017, 04:14
«Он вам врет»: Депутат-лейборист устроил демарш против Фаража в Европарламенте фото: standard.co.uk

Популистская риторика бывшего лидера UKIP впервые была посрамлена в Европарламенте  в неформальном и хулиганском стиле.

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Экономика

Банк Англии улучшил экономический прогноз Брекзит
3 февраля 2017, 13:13
Банк Англии улучшил экономический прогноз Брекзит фото:independent

Глава Центробанка Марк Карни признал, что прогноз роста экономики, сделанный в ноябре 2016 года, был излишне пессимистичен.

Британские супермаркеты ограничили продажу листового салата
3 февраля 2017, 09:02
Британские супермаркеты ограничили продажу листового салата фото:itv.com

Вслед за кабачками цукини жертвой холодной зимы в Европе стал листовой салат, и магазины вынуждены ограничивать его предложение покупателям.

Цены на автомобильное топливо в Великобритании обновили двухлетний максимум
3 февраля 2017, 08:11
Цены на автомобильное топливо в Великобритании обновили двухлетний максимум фото:itv.com

За январь 2017 года стоимость литра топлива на заправках увеличилась в среднем на два пенса.

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Происшествия

Британские туристы оказались в центре событий во время террористической атаки в Париже
3 февраля 2017, 21:22
Британские туристы оказались в центре событий во время террористической атаки в Париже

Сотни туристов, включая лондонцев, находились в Париже в Лувре сегодня после того, как злоумышленник с мачете попытался совершить нападение на людей.

Первые последствия шторма Дорис: деревья повалены, повреждены автомобили и электросети
2 февраля 2017, 22:00
Последствия шторма Дорис в Англии

На юго-запад Великобритании обрушился мощный шторм: прогноз погоды на выходные оставляет желать лучшего.

На севере Лондона свыше тысячи домов остались без света
2 февраля 2017, 00:56
На севере Лондона свыше тысячи домов остались без света фото:standard.co.uk

Повреждение подземного электрического кабеля привело к отключению нескольких районов более чем на час.

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Общество

Акции протеста работников лондонского метрополитена отозваны
3 февраля 2017, 17:30
Акции протеста работников лондонского метрополитена отозваны фото:theguardian.com

Профсоюз RMT отменил две забастовки, которые могли парализовать Лондон в час-пик в воскресенье, понедельник и вторник.

Лондон заденет именным штормом Дорис
2 февраля 2017, 12:17
Лондон заденет именным штормом Дорис фото:twitter

Метеобюро Великобритании изменило регион штормового предупреждения и продлило его действие.

Тереза Мэй поддержала право мусульманок носить хиджаб
2 февраля 2017, 03:34
Тереза Мэй поддержала право мусульманок носить хиджаб

Великобритания не пойдет по пути большинства стран ЕС, запрещающих женщинам, исповедующим ислам, появляться в общественных местах в платках, полностью закрывающих волосы и шею.

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Культура

Великобритания выбрала конкурсную песню для участия в Евровидении-2017
29 января 2017, 09:08
Великобритания выбрала конкурсную песню для участия в Евровидении-2017 фото:youtube.com

В мае этого года в Киев поедет валлийская певица, бывшая участница шоу X Factor Люси Джонс.

Умер британский актер Джон Хёрт
29 января 2017, 06:23
Умер британский актер Джон Хёрт

Обладатель премии BAFTA за выдающийся вклад в британское кино, актер, чья карьера охватила шесть десятилетий, скончался в возрасте 77 лет в своем доме в Норфолке.

Royal Mail выпустила серию марок с Дэвидом Боуи
28 января 2017, 05:11
Royal Mail выпустила серию марок с Дэвидом Боуи фото:royalmail.com

В рамках проекта Music Giants Special Stamp Королевская почтовая служба решила почтить память культового музыканта, умершего от рака в январе прошлого года.

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Наука

Британские ученые выяснили, почему людей раздражают некоторые звуки
3 февраля 2017, 23:11
Британские ученые выяснили, почему людей раздражают некоторые звуки

Исследователи выяснили, что невыносимость некоторых звуков связана с аномалией мозга человека.

Британские ученые определили пять кошачьих темпераментов
2 февраля 2017, 02:31
Британские ученые определили пять кошачьих темпераментов фото:dailymail.co.uk

Несмотря на огромное разнообразие пород и индивидуальные особенности характера поведение всех кошек определяется от рождения одним из пяти темпераментов.

Фитнес на улицах Лондона повышает риск сердечных заболеваний
18 декабря 2016, 05:47
Фитнес на улицах Лондона повышает риск сердечных заболеваний фото:standard.co.uk

Врачи предупреждают: поездки на велосипеде по Лондону решают проблему пробок, но могут усугубить проблемы со здоровьем.

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Спорт

Берни Экклстоун ушел в отставку с поста президента Formula1
25 января 2017, 07:22
Берни Экклстоун ушел в отставку с поста президента Formula1 фото:standard.co.uk

Бессменный владелец знаменитого бренда не отходит полностью отдел, но передает пост президента топ-менеджеру компании Liberty Media.

Энди Маррэй потерпел сенсационное поражение на турнире Australian Open
22 января 2017, 09:21
Энди Маррэй потерпел сенсационное поражение на турнире Australian Open фото:dailymail.co.uk

Очередной турнир Australian Open знаменовался потерей ведущих ракеток мира в первых кругах розыгрыша.

Паркур официально признан видом спорта в Великобритании
12 января 2017, 22:28
Паркур официально признан видом спорта в Великобритании

Великобритания стала первой страной в мире, официально признавшая паркур спортом.

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Наш Лондон

В Лондоне появится «рогатый» небоскреб
3 февраля 2017, 01:37
В Лондоне появится «рогатый» небоскреб фото:independent

В Гринвиче, рядом с ареной O2 появится необычный небоскреб с несимметричными пиками по проекту испанского архитектора Santiago Calatrava.

В Лондоне начала работу служба доставки еды Uber
1 февраля 2017, 01:44
В Лондоне начала работу служба доставки еды Uber

Лондон вошел в число городов, где мобильный сервис не только позволяет найти частного водителя, но и заказать доставку ресторанной еды на дом и в офис.

Даблдекеры Routemaster массово снимаются с маршрутов из-за дефекта задней двери
31 января 2017, 02:56
Даблдекеры Routemaster массово снимаются с маршрутов из-за дефекта задней двери фото:standard.co.uk

Лондонские даблдекеры последнего поколения, известные также как «Борис-басы», выводятся из эксплуатации из-за проблемы в программном обеспечении.

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Шотландия

Правительство заблокирует новый референдум в Шотландии, - Майкл Фэллон
3 февраля 2017, 06:47
Правительство заблокирует новый референдум в Шотландии, - Майкл Фэллон фото:theguardian.com

Министр обороны заявил, что попытка провести повторный референдум о независимости Шотландии в свете Brexit  будет признана нелегитимной.

Шотландия не может себе позволить независимости, - Джереми Корбин
22 января 2017, 08:35
Шотландия не может себе позволить независимости, - Джереми Корбин фото:theguardian.com

Во время встречи с активистами лейбористской партии в Глазго Джереми Корбин сделал заявление, вызвавшее бурю негодования в рядах правящей партии.

В Шотландии завершается работа над законопроектом о повторном референдуме
4 января 2017, 10:31
В Шотландии завершается работа над законопроектом о повторном референдуме фото:bbc.com

Проект закона о новом референдуме о независимости Шотландии представлен на публичных консультациях, но идея выхода из Соединенного королевства находит все меньше поддержки в народе.

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