Тереза Мэй выступила в воскресной программе Sophy Ridge on Sunday, в ходе которой отвергла претензии в неразберихе в кабинете министров по поводу Brexit, но так и не дала внятных ответов на вопросы относительно условий выхода из ЕС.
Израильский дипломат назвал главу МИД Британии Джонсона «полезным идиотом».
Ряд принятых в 2016 году значимых экономических и социальных законов вступают в силу в первой половине 2017 года.
Обама не согласился с тем, что недооценил Путина.
В рамках первого дипломатического контакта с новой администрацией Белого дома глава британского МИДа проведет встречи с советником и стратегом Дональда Трампа.
HMRC напоминает, что срок уплаты налога на доходы за 2015 год истекает 31 января 2017 года и предупреждает, что знает о налогоплательщиках больше, чем им бы того хотелось.
Аналитики банка Lloyds сравнили годовую динамику курсов шестидесяти мировых валют по отношению друг к другу.
Правительство планирует сократить фармацевтические расходы.
В период между Рождеством и Новым годом в двух крупных лондонских больницах полностью закончились свободные места, постоянный дефицит коек испытывают десятки медучреждений.
Эпицентр подземного толчка находился в море, в ста шестидесяти километрах от Скарборо.
Дороги вокруг Музея Виктории и Альберта были перекрыты в третьем часу дня, сотни посетителей выведены на улицу, сотрудники полиции проверили здание на предмет закладки взрывного устройства.
Волна арктического холода накроет Великобританию в пятницу, возможно установление временного снежного покрова по всей стране.
Отсутствие Ее Величества на Рождественской и Новогодней церковных мессах стали поводом для спекуляций в «желтой прессе» и социальных сетях.
The Royal Academy of Arts отметит столетие двух революций в России масштабной экспозицией русской живописи и графики, охватывающей период с 1917 по 1932 год.
14 января 2017 года концертный зал Royal Festival Hall примет на своей сцене пермский оркестр MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса в благотворительном концерте в пользу фонда «Подари жизнь».
Анонс важных культурных событий, которые можно будет посетить в Лондоне в течение года.
Врачи предупреждают: поездки на велосипеде по Лондону решают проблему пробок, но могут усугубить проблемы со здоровьем.
Исследовательская станция Halley VI, отвечающая за исследования космической погоды и атмосферных феноменов, оказалась в зоне риска ледяного раскола.
Британка Саша Денч пролетела 7000 километров из России в Великобританию, следуя за мигрирующими на зимовку лебедями.
Неожиданное появление на футбольном поле Человека-паука чуть было не оказалось препятствием для завершения матча между футбольными клубами "Манчестер Сити" и "Вест Хэм".
В новогоднем титульном листе Ее Величества особое внимание уделено героям Олимпийских игр в Рио.
Проявление патриотических чувств, расцененное как неуважение к авторитету Футбольной ассоциации, будет стоить британским командам 50 000 фунтов стерлингов.
Анонс культурных и развлекательных мероприятий, посещение которых обойдется не дороже 5 фунтов стерлингов.
Департамент транспорта мэрии Лондона (TfL) предупредил о значительном ограничении обслуживания маршрутной схемы метрополитена вечером в воскресенье и в течение всего понедельника.
Крупнейшая в мире надувная полоса препятствий приедет в Лондон.
Проект закона о новом референдуме о независимости Шотландии представлен на публичных консультациях, но идея выхода из Соединенного королевства находит все меньше поддержки в народе.
Большинство депутатов Совета Оркнейских островов проголосовали за то, чтобы разработать программу получения максимальной автономии и самоопределения после того как Соединенное королевство выйдет из Европейского союза.
С 1 января 2017 года каждый новорожденный ребенок в Шотландии получает от правительства коробку с полезными вещами на каждый день.